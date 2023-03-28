Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інших.

Також зазначається, по селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок мінометного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння, обійшлося без постраждалих.

"За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік, від отриманих поранень він загинув.

"На лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами", - зазначається у пості.