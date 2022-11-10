Росія пригрозила Латвії "асиметричними кроками" у відповідь на знесення радянських пам'ятників

Про це повідомило МЗС Росії.

Зазначають, що латвійського посла викликали через варварську "політику державного вандалізму з демонтажу радянських меморіалів". За словами МЗС, це розглядається як глорифікація нацизму зі сторони офіційної Риги.

Також МЗС зазначило, що посол Латвії неодноразово публічно висловлювався проти Росії. Зокрема таким антиросійським висловлюванням вважають фразу Ріекстіньшу про те, що в Латвії зносять пам'ятники радянським визволителям.

Під час бесіди послу також заявили про "протизаконні дії" латвійської влади. Вони, на думку МЗС РФ, спрямовані на створення перешкод у роботі культурного центру "Будинок Москви" в Ризі та санаторію "Бурштиновий берег" в Юрмалі. Метою є можлива експропріація цієї російської власності.

Також МЗС Росії зазначило, що всю відповідальність за ці та інші ворожі дії понесе Латвія.

"Залишаємо за собою право на кроки у відповідь, у тому числі асиметричні, які обов'язково будуть чутливі для Риги", - наголосили в російському МЗС.

23 червня в Латвії набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Він обумовлював термін демонтажу пам'ятника в парку Перемоги в Ризі, а також декларував латвійському уряду складання списку інших схожих об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу. Уже 14 липня в Латвії оголосили, що знесенню підлягають 69 пам'яток радянському та нацистському режимам.

25 серпня в Ризі демонтували 79-метровий обеліск, який був останнім елементом радянського меморіалу "визволителям".

25 жовтня знесли третій об'єкт, визнаний у Латвії таким, що прославляє радянський окупаційний режим і який згідно з рішенням парламенту підлягає демонтажу до 15 листопада.

9 листопада в місті Резекне, у східній частині Латвії демонтували пам'ятник радянським солдатам-визволителям.