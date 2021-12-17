Росія "розчарована" сигналами США щодо пропозицій по "гарантіях безпеки"

Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.



"Сигнали з Вашингтона та Брюсселя нас вкрай розчаровують", - сказав Рябков і додав, що США та НАТО спілкуються з РФ лише в публічній площині.



Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США бачили пропозиції Росії, проте не стануть вести консультації з питань безпеки в Європі при відсутності партнерів з Євросоюзу.



Як передає Укрінформ, під час телефонного брифінгу високопоставлена представниця адміністрації США заявила, що пропозиції Росії по "гарантіях безпеки" містять неприйнятні речі.

"Ми отримали кілька конкретних пропозицій від російської сторони, коли помічниця держсекретаря США Донфрід перебувала з візитом у Москві", - зауважила чиновниця.

Вона підкреслила, що у Вашингтоні готові обговорювати ці пропозиції, однак "в документах є деякі речі, які є неприйнятним, і росіяни знають про це".

Чиновниця додала, що відповідальність за військове загострення повністю лежить на Росії, і якщо дипломатія не спрацює, то на РФ чекають економічні та фінансові заходи.



У п'ятницю МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.