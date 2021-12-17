Росія "розчарована" сигналами США щодо пропозицій по "гарантіях безпеки"
У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", які включають в себе вимогу відмовити Україні у вступі до Альянсу
Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.
"Сигнали з Вашингтона та Брюсселя нас вкрай розчаровують", - сказав Рябков і додав, що США та НАТО спілкуються з РФ лише в публічній площині.
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США бачили пропозиції Росії, проте не стануть вести консультації з питань безпеки в Європі при відсутності партнерів з Євросоюзу.
Як передає Укрінформ, під час телефонного брифінгу високопоставлена представниця адміністрації США заявила, що пропозиції Росії по "гарантіях безпеки" містять неприйнятні речі.
"Ми отримали кілька конкретних пропозицій від російської сторони, коли помічниця держсекретаря США Донфрід перебувала з візитом у Москві", - зауважила чиновниця.
Вона підкреслила, що у Вашингтоні готові обговорювати ці пропозиції, однак "в документах є деякі речі, які є неприйнятним, і росіяни знають про це".
Чиновниця додала, що відповідальність за військове загострення повністю лежить на Росії, і якщо дипломатія не спрацює, то на РФ чекають економічні та фінансові заходи.
У п'ятницю МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
- РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе