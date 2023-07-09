Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - наголошує вона.

За словами начальниці пресцентру Сил оборони півдня, ворог комфортно себе почував на тих рубежах оборони, куди його відкинула вода після підриву Каховської ГЕС. Гуменюк також зазначила, що ті позиції були більш укріплені та розташовувалися далі від українських артилерійських сил.

З цієї причини повернення росіян на позиції, які вони займали до підриву ГЕС, відбувається "дуже неохоче". Крім того, окупанти мають складну гуманітарну ситуацію.

"Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру", - додала Гуменюк.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Тоді Наталя Гуменюк заявила, що російські окупанти відійшли від Дніпра на 5-15 км після того, як підірвали Каховську ГЕС.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

28 червня у звіті від Генштабу ЗСУ повідомлялося про те, що російські окупанти вжили заходів для поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у деяких населених пунктах Херсонської області, які опинилися під їхнім контролем після підриву Каховської ГЕС та спалаху вірусних хвороб. Рашисти змусили комунальників розчищати завалення та збирати трупи.

24 та 25 червня було знайдено понад 60 тіл. Командування російських окупаційних військ приховало реальну кількість жертв, поховавши загиблих у братських могилах без ДНК-тестування та будь-яких пам’ятних знаків.

3 липня Центр Національного Спротиву повідомив, що на території, яка була підтоплена внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біотермічна яма. Внаслідок підтоплення цих об'єктів на ТОТ півдня України може розпочатися епідемія.

Водночас Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, зазначив в етері Еспресо, що у місті чисельність ворожого особового складу стала значно більшою. Після сходу води ворог поновив свої бойові позиції.

5 липня в ефірі телеканалу "Еспресо" начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що через підрив Каховської ГЕС гуманітарна ситуація на окупованих територіях лівобережжя дуже складна - окупанти масово потерпають від кишкових інфекцій.