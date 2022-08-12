Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни мають нести хоча б мінімальну відповідальність, інакше це буде війна на десятиліття. Громадяни РФ не відчувають війни. Вони кажуть: вбивайте швидше хохлів, ми вже намучилися з ними - чому це вони не капітулюють? І водночас росіяни гуляють по Європі. Рішення ЄС про закриття туристичного вʼїзду для росіян має бути однозначним. Рішення в Україні має бути ще жорсткішим - закрити взагалі вʼїзд для громадян РФ на період тотальної війни з Росією", - зазначив Чалий.

Експерт додав, що заборона вʼїзду в ЄС для громадян Росії не є покаранням.

"Заборона в'їзду росіянам до Євросоюзу - це насправді ніяке не покарання. Це просто позбавлення певного привілею в'їзду в Європу в туристичних цілях. Водночас не йде мова про національні візи, приїзд у медичних цілях чи відвідини сімʼї. Йдеться лише про туризм", - зауважив Валерій Чалий.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами. Під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Також особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями та особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії також зможуть вʼїхати в країну.

Премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, оскільки, на його думку: це війна Путіна.

Пізніше міністр закордонних справ України відреагував на заяву канцлера Німеччини: не Путін, а реальні російські солдати приїжджають з Росії, щоб убивати.

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