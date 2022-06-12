Росіяни заманюють людей назад у Маріуполь, щоб мати живий щит для прикриття від атак ЗСУ, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін висловив думку, що російські окупанти заманюють людей назад у Маріуполь, щоби сформувати живий щит для прикриття від атак Збройних сил України
Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Російські окупанти прагнуть, щоби якомога більше людей повернулися в Маріуполь. Росіяни розуміють, що вони в складній ситуації й Збройні сили України можуть їх вибити з міста. Тому окупанти намагаються сформувати максимально великий живий щит, аби в разі контрнаступу ЗСУ прикриватися цивільними", - зазначив Забавін.
Депутат додав, що росіяни ніяк не піклуються про життя містян в окупації, а лише роздають російську символіку.
"Росіяни обіцяли виплачувати пенсії, але ніяких пенсій зараз немає. Вони лише формують якісь списки. Люди, які лишилися в окупації, це все бачать і кажуть правду. Замість обіцяного житла людям росіяни перефарбували у свій триколор стелу на вʼїзді в Маріуполь. Замість роботи та соціальних виплат росіяни на вулиці роздають прапори РФ", - зауважив Дмитро Забавін.
- 7 червня рашистські загарбники демонтували стелу "Маріуполь" на в'їзді в місто. Раніше російські вандали вже сплюндрували дороговказ написами – назвами незаконних збройних формувань.
- Військова розвідка міністерства оборони Великої Британії інформує, що в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня.
- 11 червня радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти перейменували площу Свободи та миру на Леніна, а також вивісили російський прапор.
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