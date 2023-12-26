Російська пропаганда спекулює на ідеях Чорновола
32 роки тому відбулись перші вибори президента України: в українців був вибір між партійним функціонером Леонідом Кравчуком – і дисидентом, журналістом, легендарною особистістю В’ячеславом Чорноволом
Тоді 62% отримав Кравчук, 23% - Чорновіл. Нині ці ж виборці зробили кардинально інакший вибір: 80% проголосували б за Чорновола і тільки 10% за Кравчука (як свідчить свіже опитування КМІС).
Ось ця відповідь на сакраментальне питання "де і коли ми повернули не туди": 32 роки тому в нас був шанс позбавитись від партійної комуністичної касти й "червоних директорів", піти прямим шляхом до Європи та НАТО.
А так країна покотилась по низхідній: ковзкий Кравчук, недалекий питущий Кучма... Ми втратили десятиліття розвитку. Тож не дивно, що на 2014-й рік ми були слабкою, корумпованою, корумпованою країною, знищенням котрої Росія просто не могла не спокуситись.
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Я особисто знав обох – і Кравчука, і Чорновола. Рівні особистості непорівнянні. Жлобуватий середненький функціонер собі на умі – і інтелігентний освічений дисидент з непростим характером і разючим почуттям гумору.
Найперспективнішими ідеями, які Чорновіл так і не отримав можливості втілити, вважаю поступову (далеко не одразу) т.зв. "федералізацію" України – по факту, описувалась власне ота децентралізація, котра прекрасно себе зарекомендувала до великої війни, за попередньої президентської каденції. Тільки мали б ми її на 20 років раніше. І розвиток регіонів і громад за два десятиліття цілком міг би наздогнати європейський рівень.
Ну і двопалатний парламент – теж об’єктивно корисна ідея. Забезпечити постійне представництво в законодавчому органі регіонів як економічних і соціальних агломерацій, кожна з власною специфікою. Поза партійними інтересами або з мінімальним їхнім впливом. Це б добре врівноважувало всю систему і виступало стабілізаційним чинником для всіляких дивних ініціатив і не менш дивних наслідків електоральної поведінки суспільства.
Але не сталось. Українці злякались "радикалізму" (насправді відсутнього) і "націоналізму" (так само дуже помірного) Чорновола. А мали шанс на появу національної еліти за такого президента.
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І, до речі. Вже російське ІПСО встигло вчепитись у чорноволівське формулювання "федералізації", не вникаючи в суть. І подає це практично як індульгенцію на відділення Криму і Донбасу – мовляв, це ще Чорновіл вважав оптимальним. Брешуть як завжди – але ті, хто не читав програм Чорновола, як мінімум нервуються.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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