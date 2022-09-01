Російсько-українська війна стала початком перезавантаження центрів впливу на європейському континенті, - політолог Басараб
Політолог Михайло Басараб вважає, що центр західної цивілізації зміщується у Схід Європи
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російсько-українська війна стала початком серйозного перезавантаження центрів впливу на європейському континенті. Майбутнє західної цивілізації у міцному альянсі між Східною Європою, Великою Британією та США", - зауважив Басараб.
За словами політолога, саме цей трикутник забезпечить майбутнє процвітання й безпеку усьому європейському континенту.
"Саме Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, держави Балкан, Скандинавські країни, тобто країни, які перебувають у боротьбі зі східним злом в обличчі Росії - є носіями істини й правди. Саме вони мають стати орієнтиром для інших європейських держав", - зазначив Басараб.
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