Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російсько-українська війна стала початком серйозного перезавантаження центрів впливу на європейському континенті. Майбутнє західної цивілізації у міцному альянсі між Східною Європою, Великою Британією та США", - зауважив Басараб.

За словами політолога, саме цей трикутник забезпечить майбутнє процвітання й безпеку усьому європейському континенту.

"Саме Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, держави Балкан, Скандинавські країни, тобто країни, які перебувають у боротьбі зі східним злом в обличчі Росії - є носіями істини й правди. Саме вони мають стати орієнтиром для інших європейських держав", - зазначив Басараб.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща вирішила вдвічі збільшити військові витрати на наступний рік.

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