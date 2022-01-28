Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць Рябчук визнав провину у суді

Про це повідомляє Укрінформ.



"Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", - сказав Рябчук.



Видання передає, що під час допиту підозрюваний розповів про все, що відбувалося у ніч розстрілу.



Наразі прокуратура вимагає запобіжного заходу для Рябчука у вигляді 60 діб тримання під вартою без можливості визначення застави, бо вважає, що підозрюваний може впливати на свідків. Слідчий підтримав цю позицію прокурора.



Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох військових і поранив ще стількох же. Як відомо, він сам здався правоохоронцям.

Оприлюднено імена військових, яких на території заводу Південмаш у Дніпропетровській області розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.

Двоє військових, постраждалих внаслідок розстрілу, перебувають у вкрай тяжкому стані.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. Також ДБР провела обшук у військовій частині, де служив Рябчук.



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