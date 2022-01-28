Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць Рябчук визнав провину у суді
У п'ятницю, 28 січня, нацгвардієць Артем Рябчук, підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші, під час засідання у Кіровському суді в місті Дніпро визнав свою провину
Про це повідомляє Укрінформ.
"Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", - сказав Рябчук.
Видання передає, що під час допиту підозрюваний розповів про все, що відбувалося у ніч розстрілу.
Наразі прокуратура вимагає запобіжного заходу для Рябчука у вигляді 60 діб тримання під вартою без можливості визначення застави, бо вважає, що підозрюваний може впливати на свідків. Слідчий підтримав цю позицію прокурора.
- Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.
- Згодом, поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох військових і поранив ще стількох же. Як відомо, він сам здався правоохоронцям.
- Оприлюднено імена військових, яких на території заводу Південмаш у Дніпропетровській області розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.
- Двоє військових, постраждалих внаслідок розстрілу, перебувають у вкрай тяжкому стані.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. Також ДБР провела обшук у військовій частині, де служив Рябчук.
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