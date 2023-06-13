Руйнування Каховської ГЕС: у Greenpeace сказали, за яких умов можливий судовий процес у Гаазі
Судовий процес у Гаазі щодо підриву Каховської ГЕС можливий за наявності доказів того, що конкретні особи віддали наказ про знищення греблі
Про це Укрінформу сказав старший юрисконсульт Greenpeace International Деніел Сімонс.
"Йде активна кампанія щодо визнання "екоциду" міжнародним злочином, але міжнародне співтовариство поки що не досягло згоди щодо цього. Однак стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) кваліфікує як злочин навмисне вчинення нападу, усвідомлюючи, що це завдасть "масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що буде вочевидь надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою". Таким чином, судовий процес щодо воєнних злочинів у Гаазі може бути можливий відповідно до наявних положень законодавства, якщо з'являться докази того, що конкретні особи віддали наказ про знищення дамби", - сказав він.
"Можуть бути й інші механізми підзвітності, ми не проводили повного дослідження можливостей", - додав Сімонс.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Того ж дня в.о. генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховець повідомляв, що внаслідок підриву Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинились 55 тисяч гектарів лісу.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував розслідувати руйнування Каховської ГЕС за участі представників України, РФ і Туреччини.
- 9 червня постпред України в ООН Кислиця сказав, що розслідувати підрив Каховської ГЕС в умовах окупації неможливо.
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