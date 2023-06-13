Про це Укрінформу сказав старший юрисконсульт Greenpeace International Деніел Сімонс.

"Йде активна кампанія щодо визнання "екоциду" міжнародним злочином, але міжнародне співтовариство поки що не досягло згоди щодо цього. Однак стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) кваліфікує як злочин навмисне вчинення нападу, усвідомлюючи, що це завдасть "масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що буде вочевидь надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою". Таким чином, судовий процес щодо воєнних злочинів у Гаазі може бути можливий відповідно до наявних положень законодавства, якщо з'являться докази того, що конкретні особи віддали наказ про знищення дамби", - сказав він.

"Можуть бути й інші механізми підзвітності, ми не проводили повного дослідження можливостей", - додав Сімонс.