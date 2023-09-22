СБУ повідомила про підозру ще одному фігуранту у "справі Коломойського"

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії "Приватбанку". Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

Така "схема", за версією слідства, у цілому дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.

Фейкові "внески" зараховівались на особистий рахунок Коломойського і ставали реальними безготівковими коштами.

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ та БЕБ колишньому керівнику столичної філії ПАТ "Приватбанк" повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Наразі фігурант знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.