СБУ повідомила про підозру ще одному фігуранту у "справі Коломойського"
Підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії "Приватбанку", який входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії "Приватбанку". Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
Така "схема", за версією слідства, у цілому дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.
Фейкові "внески" зараховівались на особистий рахунок Коломойського і ставали реальними безготівковими коштами.
"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами СБУ та БЕБ колишньому керівнику столичної філії ПАТ "Приватбанк" повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Наразі фігурант знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У четвер, 7 вересня, Ігорю Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.
- 8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин.
- 15 вересня СБУ поінформувала, що Ігорю Коломойському повідомили про третю підозру, щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.
- Пізніше Шевченківський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури і збільшив розмір застави Ігорю Коломойському з майже 510 млн грн до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.
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