Шукають усіх, хто готовий убивати за $10 тис. ПВК Вагнера вербує за кордоном добровольців для війни в Україні, - Middle East Eye
ПВК Вагнера через втрати в Україні шукає найманців за межами Росії: у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді та інших країнах аж до Латинської Америки
ПВК Вагнера через втрати в Україні шукає найманців за межами Росії: у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді та інших країнах аж до Латинської Америки
Про це повідомляє британське видання Middle East Eye, з посиланням на власні джерела.
Як кажуть джерела видання, російські найманці зазнають великих втрат через загальну дезорганізацію у збройних силах РФ.
Стверджується, що кандидатам у найманці пропонують зарплати вдвічі більше, ніж до війни – до 10 тис. доларів на місяць.
"Зазвичай вони наймають людей із солідним бойовим досвідом, - розповідає одне із джерел видання. - А тепер вони намагаються дотягнутися до всіх, хто готовий вбивати та потребує грошей".
Джерела видання також кажуть, що кампанія "Вагнера" проводиться через "російських олігархів, які живуть у Європі, пов'язаних зі злочинним світом".
- У середині липня стало відомо, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Насамперед його цікавлять вбивці та розбійники. Окрім грошей, їм обіцяли помилування від президента; перевірити, наскільки ці обіцянки виконуються, доки неможливо.
- 15 вересня Пригожин визнав, що особисто вербує зеків у ПВК "Вагнер" на війну в Україну.
- А у кінці вересня після тривалого заперечення зізнався, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе