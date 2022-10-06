ПВК Вагнера через втрати в Україні шукає найманців за межами Росії: у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді та інших країнах аж до Латинської Америки

Про це повідомляє британське видання Middle East Eye, з посиланням на власні джерела.

Як кажуть джерела видання, російські найманці зазнають великих втрат через загальну дезорганізацію у збройних силах РФ.

Стверджується, що кандидатам у найманці пропонують зарплати вдвічі більше, ніж до війни – до 10 тис. доларів на місяць.

"Зазвичай вони наймають людей із солідним бойовим досвідом, - розповідає одне із джерел видання. - А тепер вони намагаються дотягнутися до всіх, хто готовий вбивати та потребує грошей".

Джерела видання також кажуть, що кампанія "Вагнера" проводиться через "російських олігархів, які живуть у Європі, пов'язаних зі злочинним світом".

У середині липня стало відомо, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Насамперед його цікавлять вбивці та розбійники. Окрім грошей, їм обіцяли помилування від президента; перевірити, наскільки ці обіцянки виконуються, доки неможливо.

15 вересня Пригожин визнав, що особисто вербує зеків у ПВК "Вагнер" на війну в Україну.

А у кінці вересня після тривалого заперечення зізнався, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"

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