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Аналітика

Східна Європа не погоджується з Макроном і хоче посилення співпраці із США, - Politico

12 квітня, 2023 середа
15:00
Новини Еммануель Макрон

На тлі коментарів президента Франції про небажання втягуватись в американо- китайський конфлікт, представники Східної та Центральної Європи виступають за більш тісні стосунки з американцями.

Про це пише Politico.

Після візиту до Пекіну минулого тижня Емманюель Макрон застеріг континент від втягування в суперечку між США та Китаєм щодо Тайваню та виступив проти наслідування рішень Вашингтону.
Такі слова сколихнули тих, хто знаходиться поблизу східного краю ЄС та історично виступав за тісніші зв’язки з американцями — особливо в оборонній сфері.

"Замість побудови стратегічної автономії від США я пропоную стратегічне партнерство зі США", — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок перед тим, як вилетіти до Вашингтону з триденним візитом.

Politico також наводить коментарі дипломатів, висловлені на умовах анонімності.
"Ми не можемо зрозуміти позицію Макрона щодо трансатлантичних відносин у ці дуже складні часи", — сказав один дипломат зі східноєвропейської країни. "Ми, як ЄС, маємо бути єдиними. На жаль, цей візит і французькі зауваження після нього не принесли користі".

Хто захистить Європу?

Реакція відображає давно тліючі розбіжності в Європі щодо того, як найкраще захистити себе. Макрон давно стверджує, що Європа повинна стати більш автономною в економічному та військовому плані. В той же час багато хто в Центральній та Східній Європі побоюється, що це може відштовхнути США, які допомагають тримати Росію на відстані.

За словами іншого високопоставленого дипломата зі Східної Європи, у нинішньому світі геополітичних зрушень, і особливо з огляду на війну Росії проти України, очевидно, що демократії повинні співпрацювати тісніше, ніж будь-коли раніше. "Нам усім варто нагадати про мудрість першого посла США у Франції Бенджаміна Франкліна, який справедливо зауважив, що або ми будемо триматися разом, або нас повісять окремо".

У своєму інтерв’ю одразу після візиту до Пекіну Макрон торкнувся напруженої теми в Європі: як їй балансувати у боротьбі супердержав — США та Китаю. Президент Франції закликав Європу визначити свій власний курс, попередивши, що Європа зіткнеться з "великим ризиком", якщо вона "опиниться в кризі, яка не є нашою, що заважає їй будувати свою стратегічну автономію". Він заявив про бажання, щоб Європа стала "третім полюсом" і у довгостроковій перспективі врівноважила Китай і США.

Втім на сході континенту думки інакші. Там Макрону закидають, що коментарі були невчасними та недоречними: не можна ставити США та Китай на один рівень, припускаючи, що ЄС повинен зберігати стратегічну дистанцію до них обох.

Розчарування в Центральній і Східній Європі частково спричинене відчуттям, що президент Франції не дав зрозуміти, хто замінить Вашингтон у Європі, особливо якщо Росія розширить війну за межі України, сказала Крісті Райк, керівник зовнішньополітичної програми Міжнародного Центру оборони та безпеки з Естонії, яка межує з Росією. "Ми чуємо, як Макрон говорить про європейську стратегічну автономію, і чомусь просто замовчує питання, яке стало настільки очевидним в Україні, що насправді європейська безпека та оборона дуже сильно залежать від США", – сказала Райк.

Звичайно, Райк зазначила, що європейські країни, особливо Німеччина, намагаються оновити свої війська. Франція також пообіцяла значно збільшити свій оборонний бюджет. Але ці зміни, застерегла вона, займуть дуже багато часу.

Якщо Макрон "бажає серйозно продемонструвати, що він справді націлений на Європу, яка здатна захищати себе, — стверджує Райк, — він також має продемонструвати, що Франція готова зробити набагато більше, щоб захистити Європу від Росії".

  • Політики Німеччини та Чехії розкритикували заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо Тайваню, а також залежності Європи від США

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