США готують нову партію касетних боєприпасів для України, - NYT

Про це пише The New York Times із посиланням на трьох американських чиновників.

Видання зазначає, що через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше, і незабаром.

Один чиновник сказав, що зброя була ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти імпульс, який її війська нещодавно набрали на південному фронті проти російських військ. Усі троє чиновників говорили на умовах анонімності, щоб описати внутрішні дискусії.

Західні чиновники та експерти сходяться, що касетні боєприпаси найбільш ефективні проти живої сили і техніки на відкритій місцевості. Наразі, за словами американських посадовців, вони використовувалися для ударів по скупченням російських військ, артилерійським системам, протиповітряній обороні, складам боєприпасів, радіолокаційним станціям і транспорту. Українські звіти показують, що результат є.

Деякі експерти вказують на конкретні битви, де, на їх думку, допомогли касетні боєприпаси. Зокрема, Куп’янськ на Харківщині, де Україна використовувала їх переважно для захисту. Один зі співрозмовників сказав NYT, що боєприпаси були ключовими для збереження динаміки, яку ЗСУ набрали на південному фронті

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на їх використання. Росія застосовувала касетні боєприпаси на території України - держави, у яку вторглася - зокрема, по населених цивільними людьми районах, звітували правозахисники.

Натомість Україна, як умову для отримання касетних боєприпасів від США, пообіцяла уникати використання там, де можуть бути вражені цивільні особи.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.