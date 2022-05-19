США відправить Україні гаубиці з боєприпасами
Міністерство оборони США повідомило, що морські піхотинці США готують до відправлення 155-мм гаубиці M777 разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні", - йдеться у повідомленні.
- Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США.
- У Міністерстві оборони США вважають, що постачання гаубиць M-777 дозволило українським військовим досягти успіхів в Харківській області та на Донбасі.
- 17 травня Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд.
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