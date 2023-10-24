Стефанчук перелічив "п'ять ключових проблем" для проведення виборів під час війни

Про це він сказав на саміті Кримської платформи, передає "Радіо Свобода".

"В українському законодавстві є певні неузгодженості щодо проведення і непроведення виборів як на парламентському, так і на президентському рівнях. Ми зараз обговорюємо ці питання, але хочу, щоб всі зрозуміли, що у нас є 5 ключових проблем, які нам треба вирішити. Перше – право військовослужбовців на голосування та висування, друге – право біженців на голосування, третє – як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях, четверте – фінансування виборів і п’яте – вільний доступ до медіа. Ми не можемо дати Росії скористатися свободою слова в Україні для поширення пропаганди", - сказав політик.

Вибори під час війни: що відомо

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас 100 громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії.