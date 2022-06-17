Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць кількість людей в Україні велика, щоб зробити умови для Євробачення у нас. Безпека, звичайно, понад усе. Команда "Суспільного", державної й місцевої влади провела ґрунтовну роботу і запропонувала різні варіанти. Дуже шкода бачити таку безапеляційну заяву, тому ми звертаємось до партнерів щодо проведення подальших перемовин", - сказав голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Раніше, 14 червня, відбулася офіційна зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Пісенного конкурсу "Євробачення" та основною командою Європейської мовної спілки, де представники розглянули визначення гарантій безпеки.

"Усі заходи, пов’язані з безпекою та охороною, підготовлені та реалізовані в тісній співпраці з національними органами державної влади. Тож ми провели консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством оборони та МВС (Нацполіцією, ДСНС, Нацгвардією). Їхні фахівці спільно з підрозділами з безпеки й оцінки ризиків "Суспільного" підготували спільне бачення безпекової ситуації та заходів, які мають вжити для проведення Євробачення наступного року. Мі вдячні державним органам за забезпечення та оперативну підготовку", - розповів Чернотицький.

Разом з органами державної й місцевої влади робоча група "Суспільного" визначила кілька варіантів проведення Євробачення-2023 у трьох різних регіонах України.

"Ми подали презентацію опитувальника щодо проведення Євробачення в Україні до Європейської мовної спілки. У дуже стислі терміни членам урядової команди вдалось надати обґрунтовані та всеохопні відповіді. Всі справлялися дуже ефективно та зважено, від суспільного мовника та безпекових відомств до прем'єр-міністра, який запевняє листом, що всі зобов'язання, які ми на себе взяли, будуть виконані. Ми детально відповіли безпекових питань та інших нюансів щодо організації, запропонували декілька проведень", - додав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також 10 червня Кабмін створив комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році Євробачення.

Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023 у звʼязку з воєнними діями на території країни. І тому організатори звернулись до Великої Британії, оскільки її учасник посів друге місце. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що Україна не згодна з таким рішенням.

14 травня в італійському Турині відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra.

Пізніше Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення Євробачення.

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