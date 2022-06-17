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"Суспільне" про перенесення Євробачення-2023 із України: радилися з Міноборони і МВС, пропонували різні варіанти і три регіони

17 червня, 2022 п'ятниця
19:27
Культура Євробачення

"Суспільне" напередодні радилося з Міноборони і МВС щодо проведення Євробачення, визначило різні варіанти і три регіони. Микола Чернотицький заявив, що після відмови Європейської мовної спілки він буде звертатись до партнерів щодо проведення подальших перемовин із організаторами пісенного конкурсу

Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць кількість людей в Україні велика, щоб зробити умови для Євробачення у нас. Безпека, звичайно, понад усе. Команда "Суспільного", державної й місцевої влади провела ґрунтовну роботу і запропонувала різні варіанти. Дуже шкода бачити таку безапеляційну заяву, тому ми звертаємось до партнерів щодо проведення подальших перемовин", - сказав голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.  

Раніше, 14 червня, відбулася офіційна зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Пісенного конкурсу "Євробачення" та основною командою Європейської мовної спілки, де представники розглянули визначення гарантій безпеки.

"Усі заходи, пов’язані з безпекою та охороною, підготовлені та реалізовані в тісній співпраці з національними органами державної влади. Тож ми провели консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством оборони та МВС (Нацполіцією, ДСНС, Нацгвардією). Їхні фахівці спільно з підрозділами з безпеки й оцінки ризиків "Суспільного" підготували спільне бачення безпекової ситуації та заходів, які мають вжити для проведення Євробачення наступного року. Мі вдячні державним органам за забезпечення та оперативну підготовку", - розповів Чернотицький. 

Разом з органами державної й місцевої влади робоча група "Суспільного" визначила кілька варіантів проведення Євробачення-2023 у трьох різних регіонах України.  

"Ми подали презентацію опитувальника щодо проведення Євробачення в Україні до Європейської мовної спілки. У дуже стислі терміни членам урядової команди вдалось надати обґрунтовані та всеохопні відповіді. Всі справлялися дуже ефективно та зважено, від суспільного мовника та безпекових відомств до прем'єр-міністра, який запевняє листом, що всі зобов'язання, які ми на себе взяли, будуть виконані. Ми детально відповіли безпекових питань та інших нюансів щодо організації, запропонували декілька проведень", - додав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також 10 червня Кабмін створив комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році Євробачення. 

  • Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023 у звʼязку з воєнними діями на території країни. І тому організатори звернулись до Великої Британії, оскільки її учасник посів друге місце. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що Україна не згодна з таким рішенням.
  • 14 травня в італійському Турині відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra.
  • Пізніше Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки стосовно проведення Євробачення.

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Суспільство
Україна
Євробачення
Європейська мовна спілка
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