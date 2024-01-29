"Було страшно, що всіх підведу": волонтерка розповіла, як наважилась на створення FPV-дронів вдома

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Спочатку мені було дуже страшно, що я всіх підведу і щось неправильно зроблю. Деталі, на які мені донатять люди, дуже дорогі. Але зараз, коли я вже зробила понад 14 дронів, можу сказати, що потрібно бути обережним, але не варто так сильно хвилюватись", - зазначила волонтерка.

Вона розповіла, як наважилась на створення FPV-дронів для військових вдома.

"На початку повномасштабного вторгнення я почала займатися волонтерством. Двоє моїх рідних братів і батько одразу ж добровольцями пішли захищати Україну від російської агресії. Спочатку я купувала та доставляла різні необхідні для них речі. FPV-дронами я почала займатися вже восени минулого року. Мій батько запитав, де можна їх придбати, скільки це коштує і чи зможу я розібратися, які саме FPV-дрони є якісними. Коли я шукала інформацію, зрозуміла, що дуже великий попит на дрони й швидко їх придбати неможливо. Менше часу займає замовлення деталей та самостійне зібрання дронів. Тому я почала навчатися, пройшла два курси і почала збирати дрони", - розповіла Віолетта.

Про перший її FPV-дрон були дуже хороші відгуки. Пізніше військові почали замовляти дрони все частіше, каже волонтерка.

"Спочатку я не вміла прошивати через комп'ютер дрони і перевіряти їх. Коли я зібрала перший дрон, знайшла хлопців зі свого міста, які цим займаються і попросила, щоб вони допомогли мені перевірити дрон. Майстри його перевірили і сказали, що він чудово працює. Я передала його в підрозділ свого батька. Військові сказали, що він добре працює і просити, щоб я виготовляла ще", - додала вона.