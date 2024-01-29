"Було страшно, що всіх підведу": волонтерка розповіла, як наважилась на створення FPV-дронів вдома
Віолетта Олійник, волонтерка, майстриня з ювелірної справи з Чернівців власноруч зібрала 14 FPV-дронів для ЗСУ
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Спочатку мені було дуже страшно, що я всіх підведу і щось неправильно зроблю. Деталі, на які мені донатять люди, дуже дорогі. Але зараз, коли я вже зробила понад 14 дронів, можу сказати, що потрібно бути обережним, але не варто так сильно хвилюватись", - зазначила волонтерка.
Вона розповіла, як наважилась на створення FPV-дронів для військових вдома.
"На початку повномасштабного вторгнення я почала займатися волонтерством. Двоє моїх рідних братів і батько одразу ж добровольцями пішли захищати Україну від російської агресії. Спочатку я купувала та доставляла різні необхідні для них речі. FPV-дронами я почала займатися вже восени минулого року. Мій батько запитав, де можна їх придбати, скільки це коштує і чи зможу я розібратися, які саме FPV-дрони є якісними. Коли я шукала інформацію, зрозуміла, що дуже великий попит на дрони й швидко їх придбати неможливо. Менше часу займає замовлення деталей та самостійне зібрання дронів. Тому я почала навчатися, пройшла два курси і почала збирати дрони", - розповіла Віолетта.
Про перший її FPV-дрон були дуже хороші відгуки. Пізніше військові почали замовляти дрони все частіше, каже волонтерка.
"Спочатку я не вміла прошивати через комп'ютер дрони і перевіряти їх. Коли я зібрала перший дрон, знайшла хлопців зі свого міста, які цим займаються і попросила, щоб вони допомогли мені перевірити дрон. Майстри його перевірили і сказали, що він чудово працює. Я передала його в підрозділ свого батька. Військові сказали, що він добре працює і просити, щоб я виготовляла ще", - додала вона.
- Нагадаємо, у програмі Люба Шипович розповіла, що скласти дрон – легко, як конструктор Лего. За її словами, при такій інтенсивності бойових дій, як зараз, нам потрібно 10 мільйонів дронів на рік. А щоб скласти один дрон, треба щонайменше 12 тис. грн. Близько 80% дронів, які склали люди, – хорошої якості, їх уже відправили на фронт. У Житомирі підтримали ініціативу "Народний FPV" і компенсують кошти на комплектуючі.
- 25 січня стало відомо, що на ініціативу Благодійного фонду Dignitas "Народний FPV" відгукнулися понад 10 тисяч людей, які готові складати дрони вдома. Це черга на навчання на кілька тижнів.
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