Деякі заходи потрібно обговорити на рівні ЄС: прем'єрка Литви Шимоніте про повернення військовозобов'язаних українців

Про це повідомляє TV3.

Очільниця уряду Литви підкреслила, що її держава може допомогти Україні, вживши певних заходів, але щодо деяких питань слід проконсультуватися на рівні ЄС.

"Можливо, ми могли б шукати якісь способи, щоб при розгляді питання про продовження посвідки на тимчасове проживання переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут нам потрібно співпрацювати не лише з українською владою, а й ширше, адже наразі ЄС надає так званий тимчасовий захист українцям", - зауважила Шимоніте.

Також вона додала, тимчасовий захист для громадян України є універсальним, і гарантії, що вони отримують в ЄС, "дуже широкі", тому "зрозуміло, що це питання не однієї чи двох держав".