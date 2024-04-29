Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Деякі заходи потрібно обговорити на рівні ЄС: прем'єрка Литви Шимоніте про повернення військовозобов'язаних українців

Деякі заходи потрібно обговорити на рівні ЄС: прем'єрка Литви Шимоніте про повернення військовозобов'язаних українців

29 квітня, 2024 понедiлок
14:50
Суспільство Інгріда Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що повернення військовозобов’язаних громадян України додому потребують обговорень на рівні Європейського Союзу

Про це повідомляє TV3.

Очільниця уряду Литви підкреслила, що її держава може допомогти Україні, вживши певних заходів, але щодо деяких питань слід проконсультуватися на рівні ЄС.

"Можливо, ми могли б шукати якісь способи, щоб при розгляді питання про продовження посвідки на тимчасове проживання переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут нам потрібно співпрацювати не лише з українською владою, а й ширше, адже наразі ЄС надає так званий тимчасовий захист українцям", - зауважила Шимоніте.

Також вона додала, тимчасовий захист для громадян України є універсальним, і гарантії, що вони отримують в ЄС, "дуже широкі", тому "зрозуміло, що це питання не однієї чи двох держав".

  • 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
  • 25 квітня повідомлялось, що представник Державного департаменту США в Брюсселі Деніел Сайзек вважає складним питанням рішення України призупинити надання консульських послуг чоловікам, які підпадають під мобілізацію
Теги:
Світ
ЄС
Литва
мобілізація
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
Карта бойових дій: Авдіївка
27 квітня, 2024 субота
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
ЗСУ
27 квітня, 2024 субота
"Десятиліття протистояння без будь-яких угод": дипломат Чалий спрогнозував, як може завершитися війна Росії з Україною
модернізований Ту-160 росія
Автор Роман Яворський
28 квітня, 2024 неділя
Що таке стратегічний бомбардувальник Ту-160 – літаки, які Україна передала Росії, а Кремль береже, як зіницю ока
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 квітня
15:42
Шерон Стоун
На Шерон Стоун подали до суду та вимагають $35 тис. компенсації
15:28
Оновлено
Єнс Столтенберг з Володимиром Зеленським
Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва
15:24
Оновлено
РФ обстріляла Кізомис на Херсонщині: 60-річний чоловік помер від отриманих травм, є поранений
15:19
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, - співзасновник DeepState Погорілий
14:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:50
окупанти
У генштабі Естонії переконані, що Росія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня
14:32
фейк, розсилка
"Україна готується розпочати перемовини з РФ у червні": ЦПД спростував російський фейк
14:28
російські війська окупанти
Росія перерозподіляє кадри на ТОТ після "перевиборів" Путіна, - Спротив
14:14
F-16
Україна готує заходи для захисту F-16: у Повітряних силах розповіли деталі
14:12
Україна ЄС
Україна поінформувала Раду Європи про тимчасовий відступ від Конвенції з прав людини
14:06
OPINION
Микола Княжицький
Україна забарилася з розв'язанням проблеми Telegram
14:03
хліб
Чи дійсно заморожений хліб корисніший: учені прокоментували новий тренд TikTok
13:53
прикордонник
"Украй відмінна від того, що ми маємо на кордоні з Білоруссю": ДПСУ про ситуацію на прикордонні з РФ
13:50
На фото: Олександр Чемеров
Чемеров пояснив, чому відмовив Лободі і Потапу виступити з "Культурним десантом" перед військовими
13:38
повінь
Унаслідок повені в Кенії прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини
13:32
Обстріл Вовчанська 27 квітня
В Україні в березні зросла кількість жертв серед цивільних: розвідка Британії назвала причини
13:28
Сі Цзіньпін літак
МЗС Китаю підтвердило візити Сі Цзіньпіна до трьох європейських країн у травні
13:26
суд
В Україні дали по 15 років тюрми трьом колаборантам, які воювали проти ЗСУ
13:09
Смартфон
Просять підписати петицію про присвоєння "Героя України" загиблим бійцям: Мін'юст попередив про шахрайську схему
13:04
Подолала 10 км: 98-річна жителька Очеретиного на Донеччині вийшла пішки з окупації
12:55
Рамзан Кадиров
Кадиров призначив 16-річного сина куратором російського університету спецназу ім. Путіна
12:53
російська армія, мобілізація
У підрозділах військового округу окупаційної армії РФ зафіксували понад 18 тис. випадків дезертирства, - ГУР
12:50
Торнадо США
Потужні торнадо пронеслися центральною частиною США: щонайменше 5 людей загинуло
12:31
Ексклюзив
Ця процедура відтягнута в часі: адвокат Мицик про позбавлення права керування транспортним засобом у законі про мобілізацію
12:29
Кремль москва
Росія торік отримала €800 млн податків від західних банків, - FT
12:27
Бузок
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у передвеликодній тиждень
12:11
На фото: Жерар Депардьє
Жерара Депардьє викликали в поліцію через звинувачення в сексуальному насильстві
12:10
На фото прапор ОАЕ
Україна й ОАЕ уклали угоду про зростання двосторонньої торгівлі
12:07
Огляд
Інтер, чемпіонський парад у Мілані, Сан-Сіро
ПСЖ узяв перший титул без Мессі, "Інтер" став чемпіоном у дербі з "Міланом", а "Ліверпуль" вибув із перегонів у АПЛ. Головні новини світового спорту за тиждень
12:03
електроенергія
Україна запланувала незначний експорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 29 квітня
12:02
OPINION
Олексій Голобуцький
США — Китай: жорстка риторика Пекіна
11:48
На фото: Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International-2024
"Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International - 2024
11:33
Майк Джонсон
"Не дозволимо скинути спікера": демократи в конгресі США заявили, що не підтримають відставку Джонсона
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни просуваються біля Авдіївки, поки Україна чекає на допомогу, та як цивільні роблять FPV-дрони вдома. Акценти світових ЗМІ 29 квітня
11:20
Молдова
Євроінтеграційний прогрес Молдови оцінюватимуть окремо від України, – посол ЄС
10:58
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
10:46
зенітно ракетний комплекс Patriot
Польща здатна закрити небо над заходом України, але для цього потрібна політична воля, - Повітряні сили
10:43
Неприбуткова організація World Central Kitchen
World Central Kitchen відновлює роботу в Газі після вбивства сімох її волонтерів
10:36
Делегація індійських культурних діячів
In Solidarity With Ukraine: індійські культурні діячі та правозахисники відвідали Україну 
10:35
На фото:Фестиваль "Книжкова країна"
Письменник Ян Валєтов і "слуга" Бужанський обурилися через брак російської на фестивалі "Книжкова країна"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV