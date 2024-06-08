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Допомога Заходу не буде ефективною, якщо конструкція української влади не зміниться, - Рибачук

8 червня, 2024 субота
14:20
Суспільство Олег Рибачук

Український політик Олег Рибачук, колишній віцепрем'єр із питань європейської інтеграції, співзасновник руху ЧЕСНО, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Захід не буде давати більше грошей, ніж мінімально потрібно для країни, яка не вміє і не хоче правильно урядувати

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В червні ми очікуємо початок переговорів про набуття членства в Європейському Союзі. Всі ці речі, про які ми говоримо, це ж не тільки позиція американців, це в принципі позиція і Європейського Союзу. Незалежний суд - це вимога ЄС і зобов'язання української влади, ефективне урядування - те саме. Якщо ми почнемо переговори про набуття членства, то перед нами будуть стояти дуже чіткі задачі із дуже жорстким моніторингом. І це все злилося в одне єдине, тому не вдасться тут розвести окремо американців, окремо ЄС. І не вдасться на упряжці президента із п'ятьма-шістьма радниками заїхати не те що в Європейський Союз, а зрушити з місця, тому це треба буде міняти, чи хоче цього наша влада, чи не хоче", - зауважив політик.

За його словами, цілком логічна і виправдана вимога від ЄС і Заходу щодо певних змін і реформ в урядуванні України. Захід не буде давати більше грошей, ніж мінімально потрібно для країни, яка не вміє і не хоче правильно урядувати.

"Я не кажу про те, що зовсім не буде давати гроші. Зрозуміло, що Захід порахував і прийшов до логічного висновку, що підтримати Україну зараз краще, дешевше та ефективніше з точки зору інтересів тієї ж Європи, ніж дати Росії можливість вийти на кордон з Європейським Союзом. І тут наша спільна зацікавленість з ЄС. Але водночас, якщо дивитися дуже прагматично на те, що відбувається в Україні, то стає зрозуміло, що з таким керівництвом, з таким управлінням, з таким урядуванням, з таким за сутністю розподілом гілок влади й залежністю фактично всіх гілок влади від декількох осіб на вулиці Банковій ми далеко не заїдемо. Тому тут питання, що ми не можемо виграти цю війну без допомоги Заходу, і про це Зеленський говорив. І Захід чудово розуміє, що допомога може бути неефективною, якщо в Україні не відбудуться принципові зміни. І цих змін не уникнути", - резюмував Олег Рибачук.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу

Теги:
Відео
Світ
Україна
ЄС
Захід
Вступ в ЄС
Війна з Росією
США
допомога Україні
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