МОЗ призначило виконавця функцій центральної МСЕК

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Зазначається, що відповідний наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Повідомляється, що саме на базі цього інституту впродовж 2024 року формувалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

Напередодні Кабінет міністрів України прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ.

Згідно з чинним законодавством, Міністерство утворює та призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональні МСЕК, а це 328 комісій, з яких 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій, перебувають у підпорядкуванні обласних рад.

Водночас у МОЗ наголосили, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справа була скерована на оскарження до Центральної МСЕК, то зараз її перескерують до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. В МОЗ обіцяють, що черговість розгляду справ буде збережена.

Досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: написання заяви до тієї ж комісії, де особа проходила експертизу, або обласної комісії. Після цього буде проведена експертиза і винесене нове рішення.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня написав заяву про звільнення. Того ж дня Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 25 жовтня повідомив, що в Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.