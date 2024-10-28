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МОЗ призначило виконавця функцій центральної МСЕК

Світлана Кравченко
28 жовтня, 2024 понедiлок
10:07
Суспільство МОЗ

Міністерство охорони здоров’я 28 жовтня передало функції Центральної медико-санітарної експертної комісії Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро

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Про це інформує пресслужба МОЗ.

Зазначається, що відповідний наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Повідомляється, що саме на базі цього інституту впродовж 2024 року формувалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

Напередодні Кабінет міністрів України  прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ.

Згідно з чинним законодавством, Міністерство  утворює та призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональні МСЕК, а це 328 комісій, з яких 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій,  перебувають у підпорядкуванні обласних рад.

Водночас у МОЗ наголосили, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справа була скерована на оскарження до Центральної МСЕК, то зараз її  перескерують до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. В МОЗ обіцяють, що  черговість розгляду справ буде збережена.

Досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: написання заяви до тієї ж комісії, де особа проходила експертизу, або обласної комісії. Після цього буде проведена експертиза і винесене нове рішення.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня написав заяву про звільнення. Того ж дня Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 25 жовтня повідомив, що в Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
Дніпро
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