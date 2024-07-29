Після трагедії на канатній дорозі у Києві правоохоронці перевіряють "Колесо огляду" на Подолі

Про це повідомляє Укрінформ.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону "Колесо огляду" в Подільському районі", - сказала прессекретарка прокуратури Києва Ірина Винокурова.

За її словами, поліція запросила усі дозвільні документа на проведення атракціону. Вона зазначила, що провадження є фактовим, адже без нього правоохоронці не можуть провести перевірку.

Винокурова зауважила, що наразі про результати перевірки говорити зарано.

Що відомо про трагедію на канатній дорозі в Києві

21 липня 2024 року у Києві під час переправи через Дніпро на Труханів острів обірвалася канатна дорога, якою спускалась людина.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалося зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

За фактом загибелі людини на атракціоні "Канатна переправа через р. Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" Печерська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Водолазно-рятувальне відділення ДСНС обстежило 8 тис. кв. м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв. м за допомогою ехолоту, завершивши рятувальні роботи о 21:25, проте тіло хлопця не знайшли.

Власник канатної переправи, під час спуску якою обірвався трос, директор ТОВ "Активна країна" та один із засновників компанії Денис Курта пообіцяв співпрацювати зі слідством. А у КМДА заявили, що розраховують на справедливе та чесне розслідування трагедії на атракціоні.

22 липня рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця, який зірвався у воду під час переправи на Труханів острів по канатній дорозі.

23 липня поліція прийшла з обшуками у КМДА та на фірми власника атракціону-канатної дороги у справі щодо смертельного зриву людини під час переправи на Труханів острів.