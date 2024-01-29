Розмір застави брату бізнесмена Ігоря Мазепи зменшили до 5 млн грн

Про це повідомили в юридичній компанії Miller.

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Юрія Мазепи, брата засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, та зменшив розмір застави із 45 до 5 млн грн. Як наголосили в компанії, загалом у справі Юрія Мазепи заставу зменшили у 100 разів від початкової, якої вимагали прокурори

У суді першої інстанції стороні захисту вдалося зменшити розмір застави із 500 до 45 млн гривень. В апеляційний суд прокурор також подав апеляційну скаргу та наполягав на поверненні застави в сумі 500 млн грн, про які сторона обвинувачення просила Печерський суд з самого початку.

Що відомо про справу Ігоря Мазепи

18 січня в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

ДБР заявило, що Мазепа – організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС. Пресслужба компанії Concorde Capital заявила, що затримання бізнесмена пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

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У п'ятницю, 19 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи. Його самого та брата Юрія відправили під варту з можливістю застави у 349 і 45 млн грн відповідно. Бізнесмен прокоментував три пункти у справі, відкинувши версію присутності "російського сліду" в його діяльності та заявивши, що він не виділяв нікому жодних земельних ділянок, а також обурився розміром застави, яку просять прокурори.

23 січня Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив суму застави до 21 млн грн. Того самого дня він вийшов під заставу.