Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Розмір застави брату бізнесмена Ігоря Мазепи зменшили до 5 млн грн

Розмір застави брату бізнесмена Ігоря Мазепи зменшили до 5 млн грн

29 січня, 2024 понедiлок
23:58
Суспільство Київський апеляційний суд

У понеділок, 29 січня, Київський апеляційний суд зменшив розмір застави Юрію Мазепі, братові засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, з 45 до 5 млн грн

Про це повідомили в юридичній компанії Miller. 

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Юрія Мазепи, брата засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, та зменшив розмір застави із 45 до 5 млн грн. Як наголосили в компанії, загалом у справі Юрія Мазепи заставу зменшили у 100 разів від початкової, якої вимагали прокурори

У суді першої інстанції стороні захисту вдалося зменшити розмір застави із 500 до 45 млн гривень. В апеляційний суд прокурор також подав апеляційну скаргу та наполягав на поверненні застави в сумі 500 млн грн, про які сторона обвинувачення просила Печерський суд з самого початку. 

Що відомо про справу Ігоря Мазепи

18 січня в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

ДБР заявило, що Мазепа – організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС. Пресслужба компанії Concorde Capital заявила, що затримання бізнесмена пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

Читайте також: Ігор Мазепа: все, що варто знати про затримання бізнесмена

У п'ятницю, 19 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи. Його самого та брата Юрія відправили під варту з можливістю застави у 349 і 45 млн грн відповідно. Бізнесмен прокоментував три пункти у справі, відкинувши версію присутності "російського сліду" в його діяльності та заявивши, що він не виділяв нікому жодних земельних ділянок, а також обурився розміром застави, яку просять прокурори.

23 січня Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив суму застави до 21 млн грн. Того самого дня він вийшов під заставу.

Теги:
Кримінал
Україна
бізнес
Економіка
Читайте також:
Клаудіу Тарзіу
28 січня, 2024 неділя
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі
29 січня, 2024 понедiлок
В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ
Іраклій Гарібашвілі
29 січня, 2024 понедiлок
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі подав у відставку
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.34
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
23:49
Ємен, хусити
Хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США
23:33
Оновлено
обстріл Сумщини
РФ за день 46 разів обстрілювала Сумщину: загинули 4 мирні жителі
23:26
Микола Патрушев
"Розмовляти ні з ким - вони заборонили собі вести переговори": російські маніпуляції за 29 січня
23:21
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Голова МЗС Канади відвідає Польщу й Молдову: обговорить допомогу українським біженцям і регіональну безпеку
23:04
Бельгія
Україна й Бельгія підписали меморандум про створення спільних підприємств оборонного виробництва
23:04
Нідерланди
Нідерланди виділять €87 млн на закупівлю артснарядів для України
22:43
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може схилитися на український бік: дипломат Хара назвав умову
22:28
Ллойд Остін повернувся до роботи в Пентагоні після лікування
22:21
зенітно ракетний комплекс Patriot
Словаччина планує скористатися знижкою та закупити гелікоптери й Patriot у США
22:16
Україна ЄС
Посли ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог не зміг закріпитись у Табаївці на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:17
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Залужний на своєму місці": нардеп Костенко прокоментував чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ
21:11
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський не звільняв Залужного, - прессекретар президента
21:01
Латвія
У Латвії вирішили заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі
20:20
OPINION
Ірина Федорів
Як мураєвський телеканал "Наш" перефарбували у "Вишку"
20:06
OPINION
Євстратій Зоря
"Щей пожиже…", або Як готують "страдальців від Гундяєва"?
20:00
ЗСУ
Протягом доби ворог 42 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, найбільше - на Авдіївському напрямку
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 705-го дня війни: безпілотник влучив у один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, а ЗСУ розширюють плацдарм на Лівому березі
19:37
На фото: боєприпаси
Заходу потрібно два роки, аби виробити для України достатню кількість боєприпасів, - FT
19:22
Ексклюзив
FPV-дрони
"Було страшно, що всіх підведу": волонтерка розповіла, як наважилась на створення FPV-дронів вдома
19:18
Rheinmetall
Rheinmetall побудує новий завод з виробництва снарядів для Бундесверу та України
19:14
Оновлено
Сіярто приїхав до України, Кулеба заявив про створення спецкомісії з питань угорської нацменшини
19:02
Вакцинація
У МОЗ нагадали, коли дорослим слід робити ревакцинацію від дифтерії
18:56
Інтерв’ю
Юрій Ніколов
"Справа Гринкевича — це крапля в океані". Розмова Еспресо з Юрієм Ніколовим
18:51
винищувач F-35
Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 на понад $6,5 млрд
18:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:29
російські окупанти
Окупанти розстріляли сім'ю із трьох людей у Кремінній на Луганщині
18:09
На фото: інтервʼюєрка Аліна Доротюк
Петров та Іванов публічно принизили ведучу Аліну Доротюк за її зовнішність
18:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїльська розвідка звинувачує 190 співробітників ООН у викраденнях і вбивствах під час нападу ХАМАСу 7 жовтня, - Reuters
18:01
OPINION
Орест Сохар
Ера дивідендів від миру закінчилася
18:00
Огляд
права на біологічне батьківство
Чому закон перешкоджає вдовам військових народжувати від них дітей. Еспресо розібралося
17:59
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Окупанти не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
17:42
Тейлор Свіфт
На X завірусились оголені фото Тейлор Свіфт, згенеровані ШІ, соцмережа заблокувала можливість пошуку зірки
17:39
путін путлер
"У Києві відкрито використовують методи гітлерівців": Путін продовжує просувати наратив про нацизм в Україні
17:36
лікарня обстріл
За час повномасштабної агресії РФ в Україні повністю відновили 480 медичних закладів, - МОЗ
17:24
На фото: гурт "Хамерман Знищує Віруси"
Хто такі "Хамерман Знищує Віруси", які обурили "голою вечіркою" Верещук
17:21
Інфографіка
Історичний вигляд Великого Лугу. Texty.org.ua
Яким був Великий Луг до затоплення Каховським морем. Історична реконструкція Texty.org.ua
17:13
На фото: Фаррелл Вільямс стане героєм фільму в стилі Lego
Про співака Фаррелла Вільямса знімуть анімований фільм у стилі Lego
17:11
Європарламент
Віцепрезидент Європарламенту заявив, що про швидкий вступ України до ЄС не може бути й мови
17:09
тюрма
Російського військового, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині, засудили до довічного ув'язнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV