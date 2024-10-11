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Суспільство зараз не витримує додаткового тиску: нардепка Южаніна про підняття військового збору

Ірена Моляр
11 жовтня, 2024 п'ятниця
19:35
Суспільство

Ніна Южаніна, народна депутатка України, зазначила, що збільшення військового збору не закриває діру у бюджеті цього року навіть на 10%, однак сприяє переведенню у тінь заробітної плати

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Нам не вистачає у бюджеті до кінця цього року 495,3 млрд грн. А коли ми говоримо про підняття військового збору, то навіть, якби ця норма набрала чинності з 1 жовтня, то це було б 30 млрд грн, тобто менше, ніж 10%, приблизно 6% від 495 млрд грн. Тому я думаю, що це якась незрозуміла дія з боку влади. Навіщо зараз так гнатися з цим ресурсом у той час, коли суспільство не витримує додаткового тиску і просить цього не робити. Це дія проти власних людей. Ми всі дуже добре розуміємо щодо фінансування ЗСУ, тому максимально треба використати всі ресурси та почати займатися тими питаннями, на які потрібно більше часу", - зауважила нардепка.

За її словами, про 2025 рік вже сьогодні йде мова, що у проєкті закону закладається така сама ситуація – не буде вистачати у бюджеті на останній квартал наступного року.

"Це ж може бути до нескінченності. Є опитування, є прямі та правдиві відповіді бізнесу, як вони зараз будуть діяти після прийняття цього закону. Бачимо, що багато з них захоче компенсувати своїм найманим працівникам цю втрату, розуміючи, що зараз всі працюючі люди на вагу золота. У нас не так багато сьогодні можливостей, бо є проблема – наявність трудових ресурсів. Тому платитимуть в тіні більше або почнуть виводити якийсь рівень заробітної плати в тінь, це найстрашніші наслідки. До речі, дуже багато експертних інститутів, які проводили опитування, говорять, що тінь по заробітній платі значно збільшиться", - резюмувала Ніна Южаніна.

Що відомо про законопроєкт щодо підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні з урахуванням поточних потреб бюджету потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

4 жовтня Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання в парламенті законопроєкт про збільшення податків (№11416-д)

Теги:
Україна
податки
Війна з Росією
Економіка
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