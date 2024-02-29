"Чинитимуть тиск": ISW припустив подальші дії Кремля у Придністров'ї

Про це пише ISW.

Зазначається, що кремлівські чиновники продовжують встановлювати інформаційні умови для використання Придністров’я для дестабілізації Молдови. Натомість РФ досі не вказала, як і з якою конкретною метою вона має намір використовувати такі інформаційні умови.

Найбільш ймовірний варіант дій полягає в тому, що Кремль використає з'їзд як плацдарм для активізації гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ країни до Європейського Союзу і майбутніх президентських виборів у червні й листопаді 2024 року.

За даними аналітиків, найнебезпечнішим варіантом дій є те, що Кремль може вирішити формально анексувати Придністров’я в майбутньому, щоб виправдати військове втручання проти Молдови в довгостроковій перспективі.

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Аналітики припустили декілька варіантів дій РФ:

Кремль може вирішити не вживати жодних заходів одразу після з'їзду 28 лютого, однак Путін може вирішити задовольнити запити пізніше.

Кремль може чинити посилений дипломатичний тиск на Молдову, щоб скасувати її нещодавній Митний кодекс, який набув чинності 1 січня 2024 року.

Кремль також може спробувати надіслати додаткову військову допомогу придністровським силам у майбутньому. Проте наразі транспортувати військове обладнання чи бійців до Придністров’я буде важко.

Кремль може прийняти рішення про офіційну анексію Придністров’я в майбутньому, щоб виправдати військове втручання проти Молдови в довгостроковій перспективі.

Що передувало

Раніше стало відомо, що у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів", на якому придністровські політики нібито попросять про приєднання регіону до РФ. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.

В Інституті вивчення війни (ISW) пізніше заявили, що угруповання російських військ, яке зараз зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України.

Українська розвідка вважає, що так звані депутати Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття псевдореспубліки до складу Росії.

Марко Шевченко згодом заявив, що Україна надасть всю необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева, у разі загострення конфлікту в невизнаному Придністров'ї.

У НАТО скептично ставляться до можливості Росії анексувати Придністровський регіон Молдови, який фактично окупований Кремлем.

Учасники так званого з'їзду депутатів у Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови.