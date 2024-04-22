Чому РФ де-факто здала свого "історичного союзника" Вірменію: пояснює експерт-міжнародник Данилов
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень розповів, які фактори вплинули на сьогоднішні відносини РФ з Вірменією
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Тут декілька відповідей. Росія, очевидно, не могла не здати свого "союзника". Адже для цього потрібно було мати значно більше вільних сил і засобів, як задіяні на війні проти України. Також один із факторів це те, що РФ дуже зацікавлена в суходольномму коридорі на Іран. Йдеться не лише про зброю, не дуже вірю що азербайджанці будуть пропускати зброю. Але загалом між Росією та Іраном зараз надзвичайно активізувалися загально-економічні зв'язки. Торгівля росте високими темпами, їм потрібна залізниця, надійне постачання, яке забезпечить цю торгівлю", - зазначив Данилов.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв - один з небагатьох сильних лідерів, який їздить до Москви, вибирає її як майданчик. Зараз спостерігається серйозна конкуренція, зауважив експерт-міжнародник.
"Триває "конкуренція майданчиків", вирішується де буде підписана мирна угода між Баку і Єреваном - в Брюсселі, Вашингтоні, чи в Москві. Крім того, вірменське лобі в Європі і США домоглося демонізації Азербайджану і персонально Алієва, представляючи його як авторитарного лідера, а Вірменію - як противагу автократії, демократичну країну. Крім того зіграли на давніх якихось сантиментах, наприклад у Франції. Цим значно погіршили явлення, імідж Заходу в Баку. З одного боку до Баку всі їдуть, бо треба газ, заміна Росії, а з іншого - починають тиснути, звинувачуючи в етнічних чистках тощо. Хоча саме Росія і проросійські політики розігнали страх в Карабаху і фактично примусили всіх вірмен виїхати до Вірменії звідти", - додав він.
- 23 лютого прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- 12 лютого Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше він заявляв, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
- Республіка Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі, заявив спікер Національних зборів Ален Симонян.
- Нещодавно ISW припускав, що Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.
- Пізніше в Інститут вивчення війни повідомили, що Кремль намагається зменшити напругу у вірмено-російських відносинах.
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