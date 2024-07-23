Демократи можуть номінувати Гарріс як кандидатку у президентки до 7 серпня, - CNN

Про це інформує CNN, посилаючись на власні підрахунки на основі публічних даних та розмов з делегатами.

Вказано, що Гарріс вже отримала підтримку понад 1 976 делегатів Демократичної партії: вони зобов'язалися підтримати її кандидатуру в першому турі голосування. Таким чином, вона перетнула поріг необхідної підтримки, щоб перемогти в номінації на кандидатки у президентки США.

Видання вказує, що оскільки чинний президент США Джо Байден вибув з виборчих перегонів, то ця підтримка не є обов'язковою, бо делегати можуть вільно голосувати за кандидата на свій вибір.

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Згідно з планом, представленим офіційними особами Демократичної партії, очікується, що делегати проголосують за затвердження Гарріс як кандидатки до 7 серпня.