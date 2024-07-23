Демократи можуть номінувати Гарріс як кандидатку у президентки до 7 серпня, - CNN
Демократична партія ймовірно оголосить про номінацію віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою в президенти до 7 серпня
Про це інформує CNN, посилаючись на власні підрахунки на основі публічних даних та розмов з делегатами.
Вказано, що Гарріс вже отримала підтримку понад 1 976 делегатів Демократичної партії: вони зобов'язалися підтримати її кандидатуру в першому турі голосування. Таким чином, вона перетнула поріг необхідної підтримки, щоб перемогти в номінації на кандидатки у президентки США.
Видання вказує, що оскільки чинний президент США Джо Байден вибув з виборчих перегонів, то ця підтримка не є обов'язковою, бо делегати можуть вільно голосувати за кандидата на свій вибір.
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Згідно з планом, представленим офіційними особами Демократичної партії, очікується, що делегати проголосують за затвердження Гарріс як кандидатки до 7 серпня.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 липня офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому, в американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Гарріс.
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