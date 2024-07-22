"Дякую, Джо": американці збираються перед Білим домом, скандуючи слова вдячності президенту Байдену
Десятки американців зібралися перед Білим домом, щоб висловити свою вдячність Джо Байдену після того, як він вирішив зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2024 року
Про це повідомляє Associated Press.
"Дякую, Джо!" - скандували присутні.
Багато хто тримав плакати з написами: "Ми любимо тебе, Джо!" та "Ти зробив це, Джо! Тепер увійдімо в історію!"
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Останній плакат - це натяк на відомий вигук Камали Гарріс: "Ми зробили це, Джо!" - під час телефонної розмови з Байденом після їхньої перемоги на президентських виборах 2020 року.
Серед присутніх були дорослі та діти, які фотографувалися на тлі президентської резиденції.
Цього тижня Байдена нема в Білому домі, оскільки він одужує від ковіду у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- Після того як Байден зробив це оголошення, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.
- У понеділок, 22 липня, світова ціна на нафту злетіла вгору після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року.
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