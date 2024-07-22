"Дякую, Джо": американці збираються перед Білим домом, скандуючи слова вдячності президенту Байдену

Про це повідомляє Associated Press.

"Дякую, Джо!" - скандували присутні.

Багато хто тримав плакати з написами: "Ми любимо тебе, Джо!" та "Ти зробив це, Джо! Тепер увійдімо в історію!"

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Останній плакат - це натяк на відомий вигук Камали Гарріс: "Ми зробили це, Джо!" - під час телефонної розмови з Байденом після їхньої перемоги на президентських виборах 2020 року.

Серед присутніх були дорослі та діти, які фотографувалися на тлі президентської резиденції.

Цього тижня Байдена нема в Білому домі, оскільки він одужує від ковіду у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер.