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Європарламент пропонує не починати переговори з Грузією про вступ до ЄС через закон про "іноагентів", - Радіо Свобода

24 квітня, 2024 середа
14:12
Світ грузія

Європейський парламент у проєкті резолюції закликає ЄС не розпочинати переговори з Грузією про вступ до блоку в разі дії закону про "іноагентів"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу". 

"Європарламент вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією", – йдеться в тексті резолюції. 

Зазначається, що спочатку в Європарламент внесли чотири проєкти резолюції, а п’ятий варіант додали до початку дебатів. Загальний текст автори цих версій погодили 23 квітня, а за фінальний варіант в ЄП проголосують 25 квітня. 

Попри акценти, які вносились у попередніх версіях, та виступи депутатів Європейського парламенту зараз у теперішній версії резолюції немає заклику до введення санкцій проти експрем’єр-міністра Грузії Бідзини Іванішвілі, депутатів "Грузинської мрії" чи високопоставлених поліцейських. 

Також резолюція наразі не передбачає зокрема припинення фінансової допомоги країні, але у проєкт рішення можуть внести поправки. 

У тексті документа зазначають, Європейський парламент засуджує повторне внесення проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу" в парламент, наголошуючи, що він не відповідає цінностям ЄС. Також він "суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до Європейського Союзу, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію". 

Водночас у Європарламенті підкреслили: статус кандидата було надано Грузії із застереженням, що держава зробить необхідні кроки, зокрема для вільного функціонування громадянського суспільства та боротьби з дезінформацією про Європейський Союз та його цінності. 

У проєкті резолюції заликають партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

Теги:
ЄС
Грузія
політика
Європа
Європарламент
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