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Лавров заявив, що Росія готова "помирити" Грузію з Абхазією та Південною Осетією

Світлана Кравченко
29 вересня, 2024 неділя
13:25
Світ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність РФ допомогти в примиренні Грузії з сусідніми невизнаними республіками Абхазією та Південною Осетією

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Про це він сказав на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН, повідомляє "Эхо Кавказа".

За словами Лаврова, нинішнє грузинське керівництво просто "чесно оцінює минуле", яке нібито хоче "історичного примирення". Натомість він зазначив, що формат цього примирення повинні обирати самі країни.

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"Вони (Абхазія та Південна Осетія, - ред.) сусіди з Грузією, там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", - сказав російський дипломат.

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Війна з Росією 2008 року та Осетія

У серпні 2008 року Росія скористалася провокацією з боку сепаратистів Південної Осетії й здійснила збройну агресію проти Грузії, назвавши свої дії "примусом до миру".

Все почалося з того, що 1 серпня бійці з Південної Осетії поранили офіцерів грузинської поліції та обстріляли грузинські села. Як буде встановлено пізніше, діями Південної Осетії керував заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

7 серпня тодішній президент Грузії Саакашвілі, аби зупинити подальше розгортання конфлікту, вирішив піти на компроміс та, під час виступу по телебаченню, пообіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв і проголосив одностороннє припинення вогню. Однак це не входило в плани Москви, і вже наступного дня, 8 серпня 2008 року, РФ почала вторгнення.

Під час передвиборчого мітингу в місті Горі 14 вересня засновник та почесний голова правлячої в країні партії "Грузинська мрія" мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі виступив із заявою на тему російсько-грузинської війни 2008 року. За його словами, необхідно "знайти в собі сили" і вибачитися за те, що "Національний рух" Міхеїла Саакашвілі у 2008 році "огорнув у полум'ї вогню осетинських сестер та братів".

Своєю чергою Саакашвілі прокоментував слова Іванішвілі та заявив, що той вчинив безпрецедентну в історії Грузії зраду.

Теги:
Росія
Грузія
Сергій Лавров
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