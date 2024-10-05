На Гаїті банда влаштувала масовану стрілянину: загинуло щонайменше 70 людей

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідальність за напад взяв на себе лідер банди "Gran Grif" Лаксон Елан. Він заявив, що це була помста за пасивність мирних жителів у той час, як поліція та правоохоронці ліквідували членів його угруповання.

За даними агентства ООН з питань міграції, близько 6270 людей залишили свої домівки через такий напад у Гаїті. Крім того, Організація закликала посилити міжнародну миротворчу місію у цій країні.

Як повідомляє місцева влада, члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів. За їхніми словами, цей напад був одним з найбільш смертоносних за останні роки в країні. Зокрема, серед щонайменше 70 вбитих цивільних є діти. Ще відомо про поранення 16 людей, у тому числі двох членів банди через перестрілку з поліцією.

Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль написав у соцмережі X, що стрілянина у Понт-Зонде була атакою "проти всієї гаїтянської нації".

Представник національної поліції Гаїті повідомив, що після трагедії був замінений директор поліції, відповідальний за департамент Артибоніт. За його словами, на місце було відправлено підкріплення, й сили безпеки контролюють обстановку.

Речниця Комісії з діалогу та примирення для порятунку Артібонітової долини Бертід Хорас розповіла Ruters, що багато людей були вбиті пострілами в голову, коли члени банди ходили по домівках.

Правозахисна організація RNDDH вважає, що кількість загиблих, ймовірно, була більшою, оскільки були знищені цілі родини. За її даними, вже два місяці ходили чутки про можливу різанину в помсту за допомогу жителів правоохоронцям, які перешкоджали банді вимагати гроші на національній трасі через місто.

"Якби кошти, виділені на розвідувальні служби різних державних інституцій, були використані ефективно, різанини в Понт-Зонде можна було б уникнути", - підкреслили правозахисники RNDDH.

Повстання банд на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

Пізніше той заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради і тимчасової заміни.