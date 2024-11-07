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"Не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш": Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа

Юлія Лаврук
7 листопада, 2024 четвер
18:55
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден вперше звернувся до американців після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах та пообіцяв мирно передати йому владу

Зміст

Про це він сказав на брифінгу 7 листопада.

Байден розповів, що привітав Дональда Трампа з перемогою і зазначив, що його адміністрація зробить усе, аби 20 січня мирно передати владу.

Крім того, президент США сказав, що учора спілкувався з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і наголосив, що "вона провела чудову кампанію, якою її команда мусить пишатися".

Під час виступу Байден також наголосив, що система голосування США чесна, прозора та їй можна довіряти.

"Як я завжди кажу, не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш. Не можна любити ближнього лише тоді, коли з ним погоджуєшся. За кого б ви не голосували, потрібно бачити один в одному не супротивників, а співгромадян, таких самих американців", - додав президент.

  • 5 листопада в Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Володимир Зеленський 6 листопада у вечірньому зверненні позитивно висловився щодо перемоги Дональда Трампа. Він зазначив, що "ми маємо потенціал для міцнішої співпраці".
  • Також наступного дня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.
Теги:
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Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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