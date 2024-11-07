"Не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш": Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа

Про це він сказав на брифінгу 7 листопада.

Байден розповів, що привітав Дональда Трампа з перемогою і зазначив, що його адміністрація зробить усе, аби 20 січня мирно передати владу.

Крім того, президент США сказав, що учора спілкувався з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і наголосив, що "вона провела чудову кампанію, якою її команда мусить пишатися".

Під час виступу Байден також наголосив, що система голосування США чесна, прозора та їй можна довіряти.

"Як я завжди кажу, не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш. Не можна любити ближнього лише тоді, коли з ним погоджуєшся. За кого б ви не голосували, потрібно бачити один в одному не супротивників, а співгромадян, таких самих американців", - додав президент.