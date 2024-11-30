Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ

Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ

Анатолій Буряк
30 листопада, 2024 субота
21:44
Світ Грузія, Тбілісі, мітінг

Станом на вечір суботи, 30 листопада 2024 року, вже чотири посли Грузії - у Нідерландах, Італії, Болгарії, США, а також заступник міністра закордонних справ Грузії подали у відставку з політичних міркувань

Зміст

Про це інформують грузинські опозиційні телеканали Formula, Mtvari, правозахисний центр "Sova Грузія", а двоє послів, у Болгарії та Італії, про добровільне припинення власних повноважень повідомили особисто.

Посол Грузії у Болгарії

Заява Отара Бердзенішвілі з'явилася 29 листопада.

"За час моєї тривалої дипломатичної служби (понад 20 років) я разом зі своїми колегами активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії, а також у побудові міцних і довірчих стратегічних партнерств із нашими союзниками, особливо зі Сполученими Штатами. Наші невтомні зусилля не повинні бути похитнуті або скомпрометовані за жодних обставин",- наголосив дипломат у мережі Х.

"Ні - насильству проти вільної волі мирних протестувальників. Повна солідарність із ними", - закликав тепер вже колишній грузинський посол у Софії.

Посол Грузії в Італії

Виконувач обов'язків грузинського посла в Італії Іраклія Векуа склав повноваження 30 листопада.

Читайте також: Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

"Як писав сеньйор Песоа? - про шрами від боїв, яких ми уникли… Усі мають такі. У мене дуже багато. У якийсь момент настає черга сьогодення, люди починають шукати один одного, один одного підбадьорювати. Зараз такий час, і я ділюся своїми думками з вами, друзями, колегами, з тими, хто думає, що я правий, і з тими, хто думає, що ні. Сьогодні з цими думками я кажу "ні" й прощаюся з МЗС", - цитує заяву Векуа портал Ekho Kavkaza.

Посол Грузії у Нідерландах

Давид Соломонія оголосив про свою відставку теж 30 листопада, розповідає "Sova Грузія".

"Більша частина трьох десятиліть мого перебування на дипломатичній службі Грузії була присвячена праці над питаннями європейської інтеграції. Це велике щастя, коли твої професійні обов'язки співпадають з твоїм життєвим вибором. Я вірно виконував свої службові обов'язки, доки вірив, що можу бодай вплинути на перебіг подій. Сьогодні такої надії немає", - пояснив власне рішення Соломонія.

"Я засуджую будь-яке насильство (щодо мирних демонстрантів, - ред.) та йду у відставку з посади надзвичайного та повноважного посла Грузії у Королівстві Нідерланди", - зазначив дипломат.

Посол Грузії у США

Як повідомило 30 листопада джерело Formula TV в МЗС, посол Грузії в США Давид Залкаліані подав у відставку.

Читайте також: Олег Манчура. Чому Грузії (наразі) не вдалося?

Також, за даними цього ж джерела "Формули", зі своєї посади вирішив піти заступник міністра закордонних справ Теймураз Джанджалія. Про відставку заступника очільника МЗС Грузії також передає Mtavari TV.

Розкол у грузинському МЗС

Окрім того, понад 150 співробітників МЗС Грузії підписали заяву у зв'язку із рішенням влади призупинити євроінтеграцію країни. 

Вони вважають, що рішення уряду суперечить Конституції Грузії та національним інтересам країни.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Читайте також: "Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія 

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
вибори
Грузія
Італія
Нідерланди
Болгарія
втручання Росії
НАТО
США
членство в ЄС
Читайте також:
окупанти крим
Автор Оксана Ліховід
29 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни вирішили, що немає сенсу берегти резерви, а дотиснути нас зараз, - Дикий
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
22:15
вогонь, полум'я, пожежа
У Кураховому росіяни мають значне просування: подробиці від DeepState
22:08
грузія
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
21:54
Володимир Зеленський
Американський ведучий Лекс Фрідман запише 3-годинний подкаст із Зеленським
21:39
Дмитро Твардовський
На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського
21:08
Джастін Трюдо
Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters
20:59
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
"Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія
20:57
Ексклюзив
протест у Тбілісі, 29 листопада
"Буде або так, як в Україні, або так, як в Білорусі": Портников про протести в Грузії
20:55
Чорна п'ятниця
У Чорну п'ятницю американці витратили $10,8 млрд на онлайн-покупки
20:45
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування. Харлан розкритикувала це призначення
20:24
Ексклюзив
путін
"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"
20:16
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район загинули 4 людини, серед 21 пораненого – дитина
20:13
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Полісся" поступилося "Кривбасу", а ЛБ та "Оболонь" зіграли внічию. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
20:04
OPINION
"Непомічена" Україна
19:12
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави
19:09
Ексклюзив
НАТО
Найбільшою проблемою для країн-членів НАТО є тест п'ятої статті, - політик Рибачук
18:45
електроенергія, графіки відключень
Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00
18:36
Ексклюзив
РФ Сирія
Не слід очікувати, що Росія буде перекидати регулярні війська до Сирії, - експерт-міжнародник Сушко
18:35
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон з БПЛА: 2 людини загинули, є поранені
18:23
Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити
18:04
Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень
18:00
OPINION
блог Андрій Магера
Хто сказав, що Москві потрібен мир?
18:00
Ексклюзив
Бундесвер
Якщо Трамп стане на шлях зради, Європі варто кинути виклик, створивши свою Army Organization, - Піонтковський
17:44
сирія бойовики
Сирійські повстанці заволоділи всією провінцією Ідліб, – Reuters
17:20
Дональд Туск
Польща спорудить "Східний щит" не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, - Туск
17:19
TikTok-блогер Владислав Олійниченко "Crawly"
Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку
16:38
розбита російська техніка
"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
16:28
Ексклюзив
ЗСУ, українські військові
У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових
16:19
Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки
16:02
OPINION
Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:34
Огляд
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"
Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
15:15
Ексклюзив
мобілізація
Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку
15:03
Оновлено
Окупанти зранку атакували Мирноград: дві людини загинули, є постраждалі
14:48
Інтерв’ю
Януш Буґайський
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:02
Ексклюзив
Дональд Трамп
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV