Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ

Про це інформують грузинські опозиційні телеканали Formula, Mtvari, правозахисний центр "Sova Грузія", а двоє послів, у Болгарії та Італії, про добровільне припинення власних повноважень повідомили особисто.

Посол Грузії у Болгарії

Заява Отара Бердзенішвілі з'явилася 29 листопада.

"За час моєї тривалої дипломатичної служби (понад 20 років) я разом зі своїми колегами активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії, а також у побудові міцних і довірчих стратегічних партнерств із нашими союзниками, особливо зі Сполученими Штатами. Наші невтомні зусилля не повинні бути похитнуті або скомпрометовані за жодних обставин",- наголосив дипломат у мережі Х.

"Ні - насильству проти вільної волі мирних протестувальників. Повна солідарність із ними", - закликав тепер вже колишній грузинський посол у Софії.

Посол Грузії в Італії

Виконувач обов'язків грузинського посла в Італії Іраклія Векуа склав повноваження 30 листопада.

Читайте також: Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

"Як писав сеньйор Песоа? - про шрами від боїв, яких ми уникли… Усі мають такі. У мене дуже багато. У якийсь момент настає черга сьогодення, люди починають шукати один одного, один одного підбадьорювати. Зараз такий час, і я ділюся своїми думками з вами, друзями, колегами, з тими, хто думає, що я правий, і з тими, хто думає, що ні. Сьогодні з цими думками я кажу "ні" й прощаюся з МЗС", - цитує заяву Векуа портал Ekho Kavkaza.

Посол Грузії у Нідерландах

Давид Соломонія оголосив про свою відставку теж 30 листопада, розповідає "Sova Грузія".

"Більша частина трьох десятиліть мого перебування на дипломатичній службі Грузії була присвячена праці над питаннями європейської інтеграції. Це велике щастя, коли твої професійні обов'язки співпадають з твоїм життєвим вибором. Я вірно виконував свої службові обов'язки, доки вірив, що можу бодай вплинути на перебіг подій. Сьогодні такої надії немає", - пояснив власне рішення Соломонія.

"Я засуджую будь-яке насильство (щодо мирних демонстрантів, - ред.) та йду у відставку з посади надзвичайного та повноважного посла Грузії у Королівстві Нідерланди", - зазначив дипломат.

Посол Грузії у США

Як повідомило 30 листопада джерело Formula TV в МЗС, посол Грузії в США Давид Залкаліані подав у відставку.

Читайте також: Олег Манчура. Чому Грузії (наразі) не вдалося?

Також, за даними цього ж джерела "Формули", зі своєї посади вирішив піти заступник міністра закордонних справ Теймураз Джанджалія. Про відставку заступника очільника МЗС Грузії також передає Mtavari TV.

Розкол у грузинському МЗС

Окрім того, понад 150 співробітників МЗС Грузії підписали заяву у зв'язку із рішенням влади призупинити євроінтеграцію країни.

Вони вважають, що рішення уряду суперечить Конституції Грузії та національним інтересам країни.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Читайте також: "Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.