Світ повинен врятувати наших хлопців в Маріуполі, бо інакше надії на світле майбутнє не буде, - дружина нацгвардійця, який захищає Маріуполь
Дружина військовослужбовця Національної гвардії України, який захищає Маріуполь, Анастасія вважає, що врятувати українських захисників з Маріуполя може лише світова спільнота
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз важко підтримувати зв’язок з хлопцями, які захищають Маріуполь. Приблизно 1,5 години тому я отримала текстове повідомлення від свого чоловіка. Немає можливості записувати аудіо та відео повідомлення. Не має змоги в них також вийти в прямий ефір, оскільки не вистачає якості інтернету. Коли мій чоловік виходив на зв’язок то говорив, що вони тримаються. Їм дуже важко. Вони живуть надією, що їх хтось врятує і надіються на диво", - розповіла Анастасія.
Анастасія наголосила, що військовослужбовці, які захищають Маріуполь будуть виконувати наказ до кінця. Вона зауважила, що в них немає змоги врятувати свої життя.
"Вони не можуть вже нічого вдіяти в цій ситуації. Наші хлопці виконують наказ тримати оборону, бо іншого наказу не було. Ціною власного життя тримають оборону міста. Мені здається, що весь світ повинен допомогти нашим захисникам. Якщо цього не станеться, то ми втратимо будь-які надії на світле майбутнє. Ми втратимо надію на добро і щастя в цьому світі. Або світ, або наший Головнокомандувач повинен їх врятувати. Я звертаюсь до нашого Головнокомандувача з прохання вести переговори про евакуацію наших чоловіків. Нам не потрібно забувати про наших захисників з Маріуполя. Потрібно говорити про це і намагатись їх витягнути з того пекла" - додала Анастасія.
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