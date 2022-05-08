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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Світ повинен врятувати наших хлопців в Маріуполі, бо інакше надії на світле майбутнє не буде, - дружина нацгвардійця, який захищає Маріуполь
Ексклюзив

Світ повинен врятувати наших хлопців в Маріуполі, бо інакше надії на світле майбутнє не буде, - дружина нацгвардійця, який захищає Маріуполь

8 травня, 2022 неділя
14:51
війна з Росією Азовсталь Маріуполь

Дружина військовослужбовця Національної гвардії України, який захищає Маріуполь, Анастасія вважає, що врятувати українських захисників з Маріуполя може лише світова спільнота

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз важко підтримувати зв’язок з хлопцями, які захищають Маріуполь. Приблизно 1,5 години тому я отримала текстове повідомлення від свого чоловіка. Немає можливості записувати аудіо та відео повідомлення. Не має змоги в них також вийти в прямий ефір, оскільки не вистачає якості інтернету. Коли мій чоловік виходив на зв’язок то говорив, що вони тримаються. Їм дуже важко. Вони живуть надією, що їх хтось врятує і надіються на диво", - розповіла Анастасія.

Анастасія наголосила, що військовослужбовці, які захищають Маріуполь будуть виконувати наказ до кінця. Вона зауважила, що в них немає змоги врятувати свої життя.

"Вони не можуть вже нічого вдіяти в цій ситуації. Наші хлопці виконують наказ тримати оборону, бо іншого наказу не було. Ціною власного життя тримають оборону міста. Мені здається, що весь світ повинен допомогти нашим захисникам. Якщо цього не станеться, то ми втратимо будь-які надії на світле майбутнє. Ми втратимо надію на добро і щастя в цьому світі. Або світ, або наший Головнокомандувач повинен їх врятувати. Я звертаюсь до нашого Головнокомандувача з прохання вести переговори про евакуацію наших чоловіків. Нам не потрібно забувати про наших захисників з Маріуполя. Потрібно говорити про це і намагатись їх витягнути з того пекла" - додала Анастасія.

  • 30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
  • 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
  • 3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.
  • 3 травня російські окупанти вчергове почали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь".
  • Про початок третього етапу евакуації людей з території заводу "Азовсталь" повідомив 5 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш та його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.
  • Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.
  • 6 травня під час евакуації цивільних з заводу "Азовсталь" у Маріуполі росіяни обстріляли військових, троє бійців загинуло
     

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