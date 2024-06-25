Брінк, Мецола, фон дер Ляєн: Україну вітають з початком переговорів про вступ до ЄС

"Вітаємо Молдову й Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже гарна новина для народів України, Молдови та всього Євросоюзу. Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей", - заявила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що обидві держави провели ґрунтовні реформи та продемонстрували "непохитну відданість" приєднанню до Європейського Союзу.

"Однак Україну та Молдову досі чекає суворий і вимогливий шлях", - підкреслила очільниця ЄК.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Водночас посолка США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що Штати підтримуватимуть Київ у реалізації європейських прагнень.

"Вітаю президента України Володимира Зеленського та українців по всьому світу з початком офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу. США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо реалізації її євроінтеграційних прагнень", - заявила вона.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола підкреслила, що сьогоднішній день "увійде в історію".

"Сьогодні ми починаємо переговори з Україною та Молдовою щодо вступу. Це важливий момент, який нас зміцнює, який об'єднується в одній родині. Наше спільне майбутнє починається зараз", - йдеться у заяві.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель назвав початок переговорів України та Молдови про вступ до блоку "історичним моментом", наголосивши, що майбутній шлях країн потребуватиме "постійних зусиль, самовідданості та істотних реформ".

"Сьогодні ми є свідками історичного моменту. Після рішення Європейської Ради від грудня 2023 року про відкриття переговорів про вступ з Україною та Республікою Молдова дві країни розпочинають справжню трансформацію до повноправного членства в ЄС — момент гордості для обох країн та стратегічний крок для ЄС. Україні та Молдові потрібно буде продовжувати роботу зі зміцнення інституцій, боротьби з корупцією та посилення економічної стабільності, щоб відповідати стандартам повноправного членства в ЄС", - заявив Мішель.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

14 червня посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку - перші міжурядові конференції відбудуться 25 червня.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.