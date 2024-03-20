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Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки

20 березня, 2024 середа
17:02
Світ Бєлгород вибух

Російський добровольчий корпус закликав губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова евакуювати всіх жителів регіону, запевнивши, що удари по військових об’єктах продовжуватимуться. Водночас у російському міністерстві оборони заявили про нібито зачистку Козинки

Про це повідомляє Російський добровольчий корпус.

"Жителям Білгородської області ми пропонуємо подумати, куди йдуть їхні податки і чому горе-менеджери з Білгородської адміністрації не виконують своїх прямих функцій, ігноруючи ситуацію", - написали в корпусі.

Добровольці закликали губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова до повної евакуації Білгородщини, наголосивши, що удари по військових об'єктах будуть продовжуватися.

Водночас міністерство оборони РФ заявило, що російські збройні сили нібито повністю зачистили Козинку від "українських бойовиків", передає ТАСС.

Гладков написав у телеграм-каналі, що зранку Грайворонський округ нібито "знаходиться під масованим обстрілом, у тому числі із застосуванням РСЗВ".

За його словами, у місті загинули дві людини, а ще двоє - поранені. Також він заявив, що в Грайвороні внаслідок нібито атак повністю зруйнований харчоблок, у 9 приватних домівках вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі, а ще два будинки зруйновані наполовину. 

"У селі Головчине пошкоджено покрівлю, фасад, паркан та вибито вікна в одному домоволодінні. У селі Козинка внаслідок прильоту снаряда пошкоджено один автомобіль", - додав Гладков.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

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Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Теги:
Суспільство
Росія
Військові новини
Білгород
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