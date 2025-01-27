РФ, ймовірно, опанувала "якірний напад", - речник ВМС Плетенчук про пошкодження кабелів у Балтійському морі

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

За його словами, окупанти бояться відкрито діяти у Балтійському морі, адже вони не мають там жодних переваг, а саме море "стало внутрішнім морем НАТО".

"Більше того, вони можуть там опинитись у реальній блокаді. Але щодо тих кейсів і цих гібридних способів впливу на сусідів, ну насправді я якраз був прихильником того, що це випадковість. Тому що з точки зору практики таке вчинити в такий спосіб ну, насправді, якщо навмисно це робити, це доволі складно зробити. Але кількісний показник вже каже про те, що, ймовірніше за все, це вже якась тактика, і, мабуть, вони опанували такий новий вид нападу, як "якірний напад", коли відбувається те, що ми з вами спостерігаємо", - висловився Плетенчук.

Також він вважає, що кількість інцидентів, які ніколи не відбувалися в такій кількості до цього часу, може казати, що це вже закономірність, яку довести досить складно.

"Це такий черговий "іх там нєт", але вже у виконанні іншому - морському варіанті", - резюмував речник.

Що передувало

3 грудня 2024 року між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

Згодом фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

За кілька днів поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на 6 січня два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати, а за день у Військово-морських силах Швеції повідомили про успішне підняття якоря танкера Eagle S.

Водночас раніше, 18 листопада, також стало відомо, що в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною.