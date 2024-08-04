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Ексклюзив

"Росія може ввести війська в Грузію": військовий експерт Копчак назвав за якого сценарію це може відбутись

Віталій Бесараб
4 серпня, 2024 неділя
20:39
Світ Грузія протести

Керівник Південно-Кавказького філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак вважає, що грузинська влада може звернутись за допомогою до Кремля, якщо протести в Грузії розпочнуться знову

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо Бідзіна Іванішвілі прийде до влади в Грузії й проти нього розпочнуться масові протести, то цілком ймовірно, що Росія може ввести війська на територію країни з метою придушення протестів. З іншого боку, різні спікери з Москви намагаються посилювати парадигму влади в Грузії. Вони заявляють, що якщо відповідне прохання надійде від Тбілісі, то вони можуть ввести війська. Тобто, якщо в Грузії буде державний переворот в Грузії, то вони обовʼязково втрутяться. Фактично це підсилення тези грузинської влади про те, що якщо вони залишаться керувати державою, то буде мир, але якщо їх не буде, то буде точно війна", - пояснив Копчак.

За словами експерта, грузини не підтримують владу у зміни політики щодо Росії, зокрема, повного розвороту у бік Москви.

"Цю рамку вони триматимуть до кінця. Втім, явно такої позиції не підтримують самі грузини. Грузини є дуже ірраціональним суспільством. Вони зреагували на закон про іноагентів, але не реагували на інші кейси, які, на мою думку, були більш "гарячими". Як тільки запахло скасовування безвізу й тим, що закон про іноагентів є російським, то 200 тис. людей вийшли на вулиці. Якщо цих людей якісь акумулювати й направити, то результат буде однозначно", - додав він.

  • 3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
  • Сполучені Штати Америки 6 червня запровадили санкції проти грузинських депутатів та членів їхніх сімей за голосування за скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".
  • 9 липня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що лідери країн ЄС погодились призупинити вступ країни до унії. В "Грузинській мрії" відреагували.
  • 12 липня повідомлялось, що НАТО вперше за 16 років за підсумками саміту не згадало про планований вступ Грузії.
Теги:
Росія
вибори
Грузія
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