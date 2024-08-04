"Росія може ввести війська в Грузію": військовий експерт Копчак назвав за якого сценарію це може відбутись
Керівник Південно-Кавказького філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак вважає, що грузинська влада може звернутись за допомогою до Кремля, якщо протести в Грузії розпочнуться знову
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Якщо Бідзіна Іванішвілі прийде до влади в Грузії й проти нього розпочнуться масові протести, то цілком ймовірно, що Росія може ввести війська на територію країни з метою придушення протестів. З іншого боку, різні спікери з Москви намагаються посилювати парадигму влади в Грузії. Вони заявляють, що якщо відповідне прохання надійде від Тбілісі, то вони можуть ввести війська. Тобто, якщо в Грузії буде державний переворот в Грузії, то вони обовʼязково втрутяться. Фактично це підсилення тези грузинської влади про те, що якщо вони залишаться керувати державою, то буде мир, але якщо їх не буде, то буде точно війна", - пояснив Копчак.
За словами експерта, грузини не підтримують владу у зміни політики щодо Росії, зокрема, повного розвороту у бік Москви.
"Цю рамку вони триматимуть до кінця. Втім, явно такої позиції не підтримують самі грузини. Грузини є дуже ірраціональним суспільством. Вони зреагували на закон про іноагентів, але не реагували на інші кейси, які, на мою думку, були більш "гарячими". Як тільки запахло скасовування безвізу й тим, що закон про іноагентів є російським, то 200 тис. людей вийшли на вулиці. Якщо цих людей якісь акумулювати й направити, то результат буде однозначно", - додав він.
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