Сирійські повстанці взяли під контроль Алеппо, - ЗМІ

Про це повідомляє Al Arabia.

"Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні опозиційні фракції "контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими силами", - заявив голова Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман.

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За його словами, вперше з початку конфлікту місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських сил. Крім того, "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні опозиційні фракції захопили аеропорт Алеппо і десятки прилеглих міст.

Тим часом, як зазначається, сирійська та російська авіація завдала серії ударів 1 грудня з метою підтримки асадівських військ.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.