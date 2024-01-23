У Болгарії депутати запропонували законопроєкт про замороження російських активів

Про це повідомляє Novinite.

Зазначається, що законопроєкт запропонували депутати від партії "Ми продовжуємо зміни - демократична Болгарія" (WCC-DB) Івайло Мірчев і Надія Йорданова.

Проєкт передбачає заморожування російської власності, що належить особам, які потрапили під санкції, зокрема повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія" у власність країни.

"Законопроєкт, розроблений на тлі тривалої війни Росії в Україні, спрямований на забезпечення дотримання Болгарією міжнародних обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт також містить положення щодо ведення публічного списку санкційних осіб на сайті міністерства закордонних справ Болгарії для захисту прав третіх осіб.

Депутати наголосили, що розраховують на підтримку з боку інших парламентських формувань.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

Пізніше посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.