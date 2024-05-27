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У ЄС загострилася безпекова ситуація, тож не виключена комунікація країн Європи з "переговірниками" від РФ, - політолог Кулик

27 травня, 2024 понедiлок
19:12
Світ Європарламент

"Альтернативного" Саміту миру не буде, але з огляду на безпекову ситуацію не виключені зустрічі переговірників РФ з представниками ЄС

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Про це розповів політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в етері телеканалу "Еспресо".

"Про альтернативний саміт розмови ведуться, але навряд чи він відбудеться. Як показує практика, такі розмови перебувають лише на рівні експертної дискусії. Неназвані джерела можуть бути достатньо маніпулятивні. Ми чули заяву китайської сторони і Бразилії про необхідність конференції, де рівними були б учасники Україна та РФ. Мовляв, тоді б розглядалися усі справедливі плани вирішення військового конфлікту в Україні. Але навіть Пекін не ініціює такої альтернативної зустрічі. Більше того, немає умов для такої конференції. В той же час, це не виключає будь-які комунікації, зустрічі переговірників між Росією та європейськими країнами. Хоча навколо нас відбуваються основні переговори між країнами ЄС та Росією, йдеться не лише про Україну. Там більше рамка енергетична, кліматична, міграційна, напруга на континенті", - зазначив він.

Рівень загроз і протистояння на континенті виріс в рази і є пряма загроза безпековій ситуації для Європи, каже Кулик.

"Можна згадати хоча б останню ініціативу російської сторони про розширення своїх територіальних вод. Так, вони забрали цей законопроєкт зі свого сайту і роблять вигляд, що його там навіть не існувало. Але це є прямою загрозою. Це загроза безпековій ситуації не лише в Балтійському морі, а для Європи в цілому. Наявність ядерного арсеналу в Білорусі, переговори на вищому рівні між Росією та Білоруссю про можливість використання тактичної ядерної зброї, викликає певний ажіотаж і необхідність прокоментувати ситуацію з Москвою. Тому розмову між Європою і Росією я цілком допускаю. Чи буде це саміт по Україні? Ні. Тому що без України нас втягнути у якісь переговори було б достатньо складно. А схоже на те, що не всі навіть у Європейському Союзі хотіли б швидкого замирення та заморозки війни в Україні", - додав політолог.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

У неділю, 26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.

Теги:
Росія
Китай
ЄС
Швейцарія
Війна з Росією
переговори з РФ
Світ про Україну
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