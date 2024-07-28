У Німеччині партія ХДС/ХСС пропонує скасувати соцдопомогу біженцям, які відмовляються працювати. Серед таких є й українці

Про це він заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke.

За словами Ліннеманна, статистика свідчить про те, що шестизначна кількість людей "принципово не бажає працювати". Він додав, що у такому разі держава "повинна вважати, що такі люди не потребують допомоги".

Крім того, на його думку, скорочення виплат для біженців на 10, 20 чи 30% є недостатнім.

"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є пільги, то вони вимагають чогось натомість. Це включає в себе працевлаштування", - заявив політик.

Водночас Ліннеманн додав, що бачить винятки для батьків-одинаків або людей, які доглядають за родичами.

У виданні додають, що повне скасування грошової допомоги для біженців, до чого закликає Ліннеманн, суперечило б прецедентному праву Федерального конституційного суду. Суд ще у 2019 році постановив, що скорочення на 100% є неприпустимим.

Що відомо про українських біженців у Німеччині

У жовтні 2023 року представники округів Німеччини вимагали зменшити грошову допомогу для українських біженців і знову надати їм пільги відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.

Станом на березень 2024 року у Німеччині зареєстровано близько 1,65 мільйона українців. Німецькі політики застерігають про перенавантаження та закликають до більш рівномірного розподілу біженців у Європі.

У квітні в Німеччині через надмірний рівень міграції деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України.

На початку травня у статті німецького видання Bild йшлося про те, що лише кожен п'ятий з понад мільйона українських біженців працевлаштований у Німеччині: серед основних причин - невизнання диплома, отриманого в Україні, та проблеми з мовними курсами.

Наприкінці травня 2024 року міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер через стурбованість великим напливом українських біженців до її країни запропонувала рівномірно розподіляти їх між усіма європейськими державами.