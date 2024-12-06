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У Тбілісі влада кинула спецпризначенців для розгону багатотисячного мітингу біля парламенту

Марія Науменко
6 грудня, 2024 п'ятниця
23:11
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

Станом на вечір п'ятниці, 6 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі триває багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців

Зміст

Про це інформує NewsGeorgia.

Міністерство внутрішніх справ Грузії попередило протестувальників про приведення до готовності поліцейських сил на території, прилеглій до будівлі парламенту.

Спецпризначенці почали просування від площі Свободи до законодавчого органу, стукаючи кийками по щитах, водночас закликаючи демонстрантів по гучномовцю розійтися.

Конфлікт загострився через дії так званих "насильницьких груп", які, за інформацією МВС, кидали каміння та запускали феєрверки в бік поліції й парламентської будівлі, внаслідок чого один співробітник міністерства постраждав.

Крім того, на вулиці Чичинадзе протестувальники з використанням піротехніки атакували кордон патрульної поліції, що змусило поліцію розбігтися. На їхнє місце прийшов спецназ, який також спустився на вулицю Руставелі.

За даними очевидців, силовики проводять затримання протестувальників. З наближенням спецпризначенців натовп почав рухатись у бік площі Свободи.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Теги:
Новини
Грузія
політика
втручання Росії
акції протестів
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