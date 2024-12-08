Влада Іванішвілі у Грузії стратегічно програла, - політолог Копчак

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що вже стратегічно влада, яка базується на позиції єдиного олігарха Бідзіни Іванішвілі, у Грузії стратегічно програла. Стоїть зараз лише питання: якою буде ця поразка, в які терміни оформлена, в цьому у мене вже немає жодних сумнівів. Стосовно того, чи багато виходять, чи небагато - завжди прошу аналогій. Наприклад, якщо взяти таке поняття “неактивної частини”, яка не робить вітер. В Грузії виходить більше людей, ніж це потрібно, ніж це потрібно було в Україні. Справа іде про те, хто робить вітер, і наскільки цей вітер у Грузії, на відміну від України, організований, а точніше продовжує бути неорганізованим", - зазначив він.

Володимир Копчак також зауважив, що у грузинській мові вже постійно вживається слово "тітушка".

"На мій погляд, чергову червону лінію влада перейшла цієї ночі, попередньої, коли конкретна була дана установка, щоб переодягнені в чорний одяг групи по 10, 20, 30 тих самих тітушок за наявними у них списками, під наглядом, скажімо так, офіційної поліції вираховували людей серед активістів, зі знімальних груп опозиційних телеканалів, банально їх били, демонстративно били на камеру. Тобто продовжували робити ставку на залякування і тих, хто виходить, і тих, хто ще коливається, в столиці і не лише, - але очікувано отримали зворотній ефект стосовно настроїв широких верств населення Грузії", - розповів політолог.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців.

7 грудня під час протестів у Грузії на знімальну групу опозиційного каналу TV Pirveli напали люди в масках. У оператора відібрали камеру.