Зброя, фінанси, навчання й інвестиції: на саміті НАТО озвучили складові довгострокової безпекової допомоги Україні

Про це йдеться на сайті НАТО.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні та стримати її в майбутньому. З цією метою маємо намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки для України [...] Глави держав і урядів переоцінять внески Альянсу на майбутніх самітах НАТО, починаючи з саміту НАТО в Гаазі 2025 року", – зазначено в документі, ухваленому на саміті.

Зобов’язання союзників поширюються, зокрема, на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання. Це:

закупівля військової техніки;

матеріальна допомога;

витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки;

витрати на військову підготовку;

оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;

інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та ОПК України;

усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

Як наголосили країни НАТО, члени Альянсу намагатимуться виконати ці обіцянки шляхом пропорційних внесків, зокрема з урахуванням своєї частки ВВП Альянсу.

Члени Альянсу звітуватимуть перед НАТО про надану Україні підтримку двічі на рік. При цьому перший звіт включатиме внески, надані після 1 січня 2024 року. На основі цього генеральний секретар надаватиме огляд усіх повідомлених внесків членам Альянсу.

Окрім військової підтримки, члени НАТО мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову та гуманітарну допомогу.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу триває 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

У червні британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні.

5 липня посолка США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО назвали "незворотнім".

9 липня президент України Володимир Зеленський прибув для особистої участі в саміті НАТО у Вашингтоні. Він уже провів низку двосторонніх зустрічей на полях саміту, а також зустрівся з делегацією сенату.