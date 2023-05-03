Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/8 фіналу WTA125 у Франції Еліна Світоліна переграла бельгійку Лючію Бонавантюр (6:2, 4:6, 7:6). Це перша перемога над суперницею з топ-100 рейтингу після того, як українка вийшла з декрету.

У чвертьфіналі Світоліна змагатиметься проти Леолії Жанжан (№137 WTA) або Лючії Бронцетті (№97 WTA).

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA.

Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.