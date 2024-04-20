У Нідерландах спецслужба рекомендувала урядовим організаціям не користуватися Facebook

Про це повідомляє Reuters.

"Люди, які відвідують урядову сторінку, повинні бути в змозі довіряти, що їхні особисті та конфіденційні дані знаходяться в надійних руках", — сказав голова служби захисту конфіденційності (AP) Алейд Вольфсен.

Молодший міністр цифровізації Александра ван Хуффелен заявила, що материнська компанія Facebook Meta до літа повинна була дати зрозуміти, як вона може заперечити та розвіяти занепокоєння уряду щодо безпеки даних.

"Інакше ми будемо змушені припинити використання Facebook відповідно до цієї поради", - сказала вона.