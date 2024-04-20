У Нідерландах спецслужба рекомендувала урядовим організаціям не користуватися Facebook
Нідерландська служба захисту конфіденційності рекомендувала урядовим організаціям припинити використання Facebook через занепокоєння щодо безпеки персональних даних у соцмережі
Про це повідомляє Reuters.
"Люди, які відвідують урядову сторінку, повинні бути в змозі довіряти, що їхні особисті та конфіденційні дані знаходяться в надійних руках", — сказав голова служби захисту конфіденційності (AP) Алейд Вольфсен.
Молодший міністр цифровізації Александра ван Хуффелен заявила, що материнська компанія Facebook Meta до літа повинна була дати зрозуміти, як вона може заперечити та розвіяти занепокоєння уряду щодо безпеки даних.
"Інакше ми будемо змушені припинити використання Facebook відповідно до цієї поради", - сказала вона.
- Із серпня соціальним мережам Facebook та Instagram у Норвегії із серпня тимчасово заборонили відстежувати користувачів в інтернеті для таргетування реклами.
- В кінці серпня норвезький регулятор заявив у суді, що Meta Platforms порушує європейські правила конфіденційності даних.
- Уряд Нідерландів обговорює можливість відмови від соцмережі Facebook через занепокоєння щодо.
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