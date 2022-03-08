Темпи просування військ РФ уповільнились, росіяни зазнають втрат на оперативних напрямках та спрямовують сили на інформаційну війну, - Арестович
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російьскі війська зазнають втрат і ударів ракетних, артилерійських військ і авіації Збройних сил, тому перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти українців
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"ЗСУ продовжують оборонну операцію по утриманню противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Противник намагається просуватися в цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних, артилерійських військ і авіації Збройних сил", - сказав Арестович.
Він додав, що повідомлення про захоплення міста Ізюм не відповідає дійсності, там зараз тривають бої.
"Героїчно тримається Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка - завдають втрат ворогові і не дають йому просуватися вперед", - наголосив радник ОП.
За словами Арестовича, темпи просування російських військ суттєво уповільнились, на окремих напрямках його зупинено.
"Завдяки тому, що у них немає успіху на землі і в повітрі, вони перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти населення України. Саме тому два або три дні поспіль ми з вами чуємо про захоплення нових міст, просування, небезпеку, масовані удари. Це спрямовано на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до спротиву, а наше завдання - триматися і не вірити їм та їх брехливим повідомленням", - застеріг він.
ЗСУ контролюють ситуацію, збивають літаки противника, не дають йому закріпитись у місцях, де він хоче просунутися.
"За вчора Збройні сили та інші військові формування сил оборони України здійснили не менше ніж сім контратак. Героїчно тримається Маріуполь - вчора був контратака, знищили танкову колону противника, тримається зона ООС, де один з повітряно-десантних винищив колону противника, Харків входить у контратаку", - додав Арестович.
Орієнтовні втрати ворога на ранок 8 березня:
- понад 12 тис. особового складу;
- 303 танки;
- 1036 бойових броньованих машин;
- 120 одиниць артилерійських систем різного калібру;
- 56 реактивних систем залпового вогню;
- 27 засобів ППО;
- 48 літаків;
- 80 гелікоптерів;
- 474 одиниці автомобільної техніки;
- 3 кораблі;
- понад 60 цистерн з паливо-мастильними матеріалами;
- 7 БПЛА.
- Нагадаємо, в Сумах сьогодні, 8 березня, створили зелений коридор. О 10:00 у місті розпочався перший етап евакуації мирного населення, однак евакуацію з Сум зупинили, окупанти почали стрілянину за маршрутом зеленого коридору.
- Також російські окупанти почали атаку на Маріуполь після відкриття гуманітарного коридору і не випускають мирне населення.
- Спроба російських військових захопити місто Ізюм у Харківській області вночі 8 березня провалилася, але окупанти підірвали мости, а місцеві жителі потребують термінової гуманітарної допомоги.
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