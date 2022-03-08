Темпи просування військ РФ уповільнились, росіяни зазнають втрат на оперативних напрямках та спрямовують сили на інформаційну війну, - Арестович

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"ЗСУ продовжують оборонну операцію по утриманню противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Противник намагається просуватися в цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних, артилерійських військ і авіації Збройних сил", - сказав Арестович.



Він додав, що повідомлення про захоплення міста Ізюм не відповідає дійсності, там зараз тривають бої.



"Героїчно тримається Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка - завдають втрат ворогові і не дають йому просуватися вперед", - наголосив радник ОП.



За словами Арестовича, темпи просування російських військ суттєво уповільнились, на окремих напрямках його зупинено.



"Завдяки тому, що у них немає успіху на землі і в повітрі, вони перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти населення України. Саме тому два або три дні поспіль ми з вами чуємо про захоплення нових міст, просування, небезпеку, масовані удари. Це спрямовано на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до спротиву, а наше завдання - триматися і не вірити їм та їх брехливим повідомленням", - застеріг він.



ЗСУ контролюють ситуацію, збивають літаки противника, не дають йому закріпитись у місцях, де він хоче просунутися.



"За вчора Збройні сили та інші військові формування сил оборони України здійснили не менше ніж сім контратак. Героїчно тримається Маріуполь - вчора був контратака, знищили танкову колону противника, тримається зона ООС, де один з повітряно-десантних винищив колону противника, Харків входить у контратаку", - додав Арестович.



Орієнтовні втрати ворога на ранок 8 березня:

понад 12 тис. особового складу;

303 танки;

1036 бойових броньованих машин;

120 одиниць артилерійських систем різного калібру;

56 реактивних систем залпового вогню;

27 засобів ППО;

48 літаків;

80 гелікоптерів;

474 одиниці автомобільної техніки;

3 кораблі;

понад 60 цистерн з паливо-мастильними матеріалами;

7 БПЛА.



