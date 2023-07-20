Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Зернова угода" це вже не наші проблеми. Ми воюємо за свою незалежність, а Європа ще повноцінно не воювала. У них можуть бути серйозні проблеми найближчим часом через те, що "зернова угода" не працює, зернові хаби планомірно знищуються. А що буде через 3-4 місяці в Африці? Голод, продовольча криза через відсутність українського зерна. Згодом у країнах Африки почнеться політична, соціальна, економічна, гуманітарна дестабілізація. А потім почнеться міграція. До Європи почнеться нова хвиля мільйонів нових африканських біженців", - вважає він.

На думку Коваленка, там будуть переважно люди чоловічої статі - вони будуть жити на підтримку від держави і не працювати.

"Є ще один момент - на цій хвилі дестабілізації в Африці почнуть з'являтися локальні конфлікти, громадянські війни або радикальні рухи та терористичні організації, як ІДІЛ чи "Боко Харам". Це все буде проблемою саме Європи. Зараз ця проблема з "зерновою угодою" та з тим, що Україна не отримала достатньо засобів ППО, щоб забезпечити перекриття зернових хабів", - підсумував експерт.

Припинення Росією дії "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

Міністерство оборони оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як воєнні вантажі