Товариш Сі отримав жорсткі рекомендації не займатися військовою підтримкою Росії, - Піонтковський

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"



"Китай тепер залежить від Америки, передусім економічно. За цей рік США показали, що без американських технологій, без конструктивної співпраці китайська економіка просто обвалюється. Байден має сильні позиції, аби диктувати свою волю в обох конфліктах, на обох фронтах, на яких він має намір здобути перемогу, - на українському й на близькосхідному", - пояснив Піонтковський.



На думку політолога, позиція Китаю у відносинах зі США наразі дуже слабка.



"Гадаю, товаришу Сі жорстко рекомендовано не займатися військовою підтримкою Росії. Побачимо, як продовжуватиметься північнокорейська допомога зі снарядами, тому що Північна Корея цілковито залежить від Китаю. Гадаю, це було одне з питань, які обговорювалися за зачиненими дверима. Позиція Сі з США зараз дуже слабка, йому не до підтримки Росії",- додав він.

14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.

У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

17 листопада міністр оборони Ллойд Остін повідомив, що президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.

Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.